O futebol está uma grande mesmice, não existe renovação para 2022

Caminhando pelo Leblon ouço um grito provocativo….”PC, o futebol está uma teta!”. Era Gabão, guardador de carros, parceiro de muitos anos. Entende muito mais de bola do que muitos comentaristas de grandes emissoras. De cara, me lembrei de Vaca Profana, famosa canção de Gal Costa que diz…”dona de divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o mau na cara dos caretas…”. E Gabão está certíssimo porque o futebol é realmente uma grande teta, com dirigentes e empresários mamando até não sobrar nada, nenhuma gotinha.

Por isso, vários clubes sumiram do mapa e outros estão prestes a desaparecer. Mas, na verdade, Gabão queria dizer que o futebol está uma teta porque qualquer um joga, pernas de pau ganham o status de astro e os veteranos meia-boca deitam e rolam. Podem apostar que vamos entrar em uma nova temporada e muitos jogadores e técnicos que há anos vem fazendo número estarão de volta porque a renovação simplesmente não existe.

A Bola de Ouro ter ido para Messi foi o retrato da mesmice vivida no futebol mundial. Felipe Melo chega com festa ao Flu, Rafinha é disputado por alguns clubes, Daniel Alves vai para o Barcelona e o Corinthians recheado de velha-guarda, com Paulinho & Cia. E a garotada da base vai esperar até quando por uma chance? Com certeza, verá a banda passar.

Já ouvi falar em Elkeson e Ricardo Goulart voltando e isso não vai parar. Tem aposentadoria melhor do que essa? Outro dia, rolou o desafio Amigos do Túlio x Amigos do Loco Abreu e ouvi gente dizendo que ainda dá para eles. Da minha sala, o alto-falante da Kombi volta a me atormentar: “compro cobre, compro alumínio, compro chumbo, compro ar-condicionado velho, aquecedor velho, compro ferro-velho…”. Coincidência?

Não duvido que ao final do próximo ano, Messi ou Cristiano levem mais uma Bola de Ouro, alguém duvida? Nada mudará e a Vaca Profana deve se preparar para produzir muito leite porque a fila da teta só aumenta.

É Gabão, você acertou mais uma, o futebol está uma teta!!! Pior do que isso só o comentário que ouvi ontem na TV: “Time qualificadíssimo, com rotação organizada e acoplada para implementar intensidade e consistência. Insiste no ataque agudo e na composição ofensiva através do sistema 5-4-1”. Que jogo é esse??

