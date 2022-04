No nível atual do Brasileirão, Hulk pode jogar até os 40 anos

Embora a expectativa com o Campeonato Brasileiro não fosse alta, essa primeira rodada foi de lascar. Os times considerados favoritos não foram nada bem e deixaram escapar pontos importantes que podem fazer falta lá na frente. O Flamengo empatou com o Atlético-GO e ainda saiu no lucro, porque foi beneficiado em um gol legal anulado pelo VAR. O Palmeiras perdeu em casa para o Ceará do Dorival Júnior e o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, foi derrotado para o modesto Cuiabá, no Castelão.

O único que se safou foi o Atlético-MG, extremamente dependente de Hulk e seus 35 anos de idade. O atacante fez dois belos gols e continua deitando e rolando em cima da garotada. No nível atual do futebol brasileiro, vai jogar até os 40 mole! No sábado, assisti Fluminense x Santos e estou muito triste com a situação atual do alvinegro praiano. Sou do tempo em que o clube encantava o mundo e hoje a equipe está sem perspectiva nenhuma, sem toque de bola, sem nada! Após fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista, fico preocupado com o restante da temporada do Peixe e, se nada for feito, corre sério risco de cair para a Série B pela primeira vez na sua história.

Também recebi o convite para assistir Botafogo x Corinthians e não ter ido foi uma das melhores escolhas que fiz. Para não falarem que sou chato e saudosista, vou dar tempo ao tempo e ver para onde esse barco vai! Pela Série B, as equipes tradicionais também deixaram escapar pontos importantes. Acho que nunca tivemos uma Segunda Divisão tão forte e Vasco, Grêmio e Cruzeiro precisam abrir o olho para evitar surpresas negativas no fim do ano. A única coisa que não me surpreendeu nessa primeira rodada foram os analistas de computadores, que seguem tentando complicar o que sempre foi fácil!

Pérolas da semana:

“Em um jogo pegado, o ideal é espetar a última linha com atacantes agudos e quebrar a bola para acampar no campo adversário”.

“Para ampliar o leque de jogadas, o atacante entra pela diagonal, centraliza na última linha e chapa na bochecha da rede”.