Neste ritmo, Fluminense de Diniz é candidato a levantar muitas taças

O Campeonato Carioca vai chegando ao fim e gostaria de fazer um balanço daquele que já foi considerado o mais charmoso do mundo. Independente da goleada atípica sofrida contra o Fluminense no último sábado, o Volta Redonda fez uma excelente campanha, deixando inclusive o meu Botafogo de fora das semifinais. Comandado pelo treinador Rogério Corrêa, o Voltaço joga um futebol bonito de se ver e é muito entrosado. Mesmo com poucos recursos financeiros, deu muito trabalho para os times considerados grandes do Estadual e segue vivo na Copa do Brasil, após despachar o Atlético-GO no meio da semana passada.

Estive no Maracanã no sábado e fiquei surpreso com o número de torcedores do Volta Redonda, que compareceram em peso. Em relação à partida, o Fluminense estava numa tarde iluminada, achou os gols rápidos e obrigou o Voltaço a sair para o jogo. Se mantiver esse nível, o time comandado por Fernando Diniz é forte candidato a levantar muitas taças esse ano. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Vasco nos dois jogos e se classificou para a grande decisão. Sem querer desmerecer o rubro-negro, mas o Vasco perdeu as suas partidas por seus próprios erros. Ansioso por esse Fla-Flu na decisão!

Confesso que até agora não entendi que competição é essa que o Botafogo está jogando, mas foi sofrível ver o empate sem gols contra a Portuguesa. Se continuarmos assim, o ano promete ser de sufoco. Em Minas, o América-MG voltou a vencer o Cruzeiro e vai enfrentar o Atlético-MG na final. Já falei muito do Vagner Mancini, que é até meu amigo, mas gostaria de parabenizar o trabalho que vem fazendo no Coelho. Se o Galo não abrir o olho, também pode acabar sendo surpreendido na briga pela taça.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras sofreu para ganhar do Ituano e na minha visão o gol foi irregular. Volto a afirmar que não vejo nada de absurdo nesse time do Abel Ferreira e muito me espanta ser considerado um dos maiores do Brasil. Inclusive, o treinador teve a ousadia de dizer que futebol bonito não ganha títulos. Deve ter esquecido dos títulos da Seleção de 58, 62 e 70! A Seleção de Portugal nunca encantou o mundo. Só mostra o quão pobre está o nosso futebol.

Por falar nisso, no próximo sábado (25), a Seleção Brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. Será uma excelente oportunidade para o treinador interino Ramon Menezes fazer testes e encontrar as melhores peças para formar o time. Vale lembrar que, até o Mundial, serão 24 anos sem levantar a taça, igualando a seca que durou de 70 até 94. Para quem não acompanhou, será a primeira Copa do Mundo reunindo 48 seleções e a previsão é uma FIFA cada vez mais endinheirada.

Já que abordei o tema, não poderia terminar a coluna sem falar de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, que está sendo investigado por corrupção pela entidade por supostamente ter aceitado propina na venda de direitos de TV. Nada me surpreende mais!

Pérolas da semana:

“Para a transição com intensidade, o jogador aplicado amacia a bola viva dando na tapa da orelha da bola para queimar a assistência e aproximar as linhas de cinco antes de chamar o bonde”.

“O pé dominante do ala pela beirada caracteriza o momento em que ele esconde o passe para esparramar o jogo pesado e pegado, queimando o adversário por dentro com um duplo nove remando sem conexões”.

“Correndo errado com GPS nos dados do corpo qualificado para alinhar a troca dos pneus compactos na paralela”.