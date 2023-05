Não há título ou vitória maior do que essa causa do Vinicius Júnior

Hoje, pela primeira vez, não quero falar nada de futebol! Existe algo muito mais sério acontecendo no mundo e tenho visto pouquíssima repercussão. Um dos nossos maiores talentos atualmente, Vinicius Júnior, mais uma vez, sofreu insultos racistas de torcedores rivais na Espanha. Dessa vez, foi hostilizado por torcedores do Valencia no estádio Mestalla, a partida chegou a ser paralisada pelo árbitro, mas, no fim das contas, o garoto acabou sendo expulso. É mole?

O que mais me incomoda é o fato do seu Gianni Infantino, presidente da Fifa, não reagir, não tomar uma decisão drástica em relação ao deprimente fato! Assim como os demais atletas, sobretudo seus companheiros de Real Madrid, não se mobilizarem. Não há título ou vitória que seja maior do que essa causa. O mínimo que eu poderia esperar era que todos os jogadores deixassem o campo abraçados com o Vinicius. Seria um belo de um “cala a boca” para esses racistas babacas!

Até mesmo pelo meu jeito de ser, fui um dos primeiros atletas a sofrer na pele essa discriminação, desde as categorias de base, e sei o quanto é difícil não se indignar. Encarei uma barra duríssima, pois nunca abaixei a cabeça para ninguém na minha vida. É claro que isso fez com que muitas portas se fechassem para mim, seja em veículos de comunicação ou qualquer outro lugar, mas eu nunca vou deixar de falar o que penso para agradar alguém.

Frequentei as melhores boates e restaurantes do Rio de Janeiro e do mundo, e pouquíssimas vezes vi outro negro nesses ambientes. Nunca vou me esquecer, na década de 1960, em uma excursão pelo Sul, com o time do Botafogo, quando deparei com um cartaz na porta do restaurante em que íamos almoçar: “É PROIBIDA A ENTRADA DE NEGROS”. Ainda dói demais e dói mais ainda o fato de os atos racistas continuarem tanto tempo depois e, pior, nada acontecer com esses criminosos. Racismo é crime!

Continua após a publicidade

Todos, incluindo federação, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, técnicos, gandulas, peladeiros, etc., precisam lutar por essa causa! Já deu! Se for necessário, deixem os estádios vazios, parem os campeonatos, extinguam o futebol, mas não deixem os racistas impunes, por favor! Não tenho o número exato, mas sei que existe uma grande parcela de negros atuando nos principais campeonatos do mundo e a minha sugestão é que, pela primeira vez na história, eles façam uma greve para dar um basta nisso tudo!

Gostaria de encerrar essa coluna prestando toda a minha solidariedade ao Vinicius Júnior! Mesmo sem conhecê-lo, me parece um garoto muito humilde, que só quer ser feliz jogando futebol, aplicando seus dribles, respeitando os adversários e sendo respeitado! Força, moleque! Estou contigo nessa e nunca vou me calar!

Estou tão indigado que resolvi traduzir as pérolas para os geraldinos:

Linhas = setores do campo (defesa, meio e ataque)

Primeira linha = lateral-direito, beque central, quarto-zagueiro e lateral-esquerdo

Segunda linha = centro-médio, meia-armador e meia-esquerda.

Terceira linha = ponta-direita, ponta-esquerda e centroavante.

Jogador de beirinha/alas = pontas ou laterais

Leitura de jogo = visão de jogo

Zerar a bola = dar um chutão

Cara da bola = gomo da bola

Tapa na bola = toque na bola

Time encaixotado = time acuado

Chutar na orelha da bola = Pegar mal na bola

Intensidade alta = raça

X1 = ponta partindo pra cima do lateral

Falso 9 = meia-esquerda ou meia-direita, que acompanha o atacante

Alô, analistas! Vamos facilitar a vida dos geraldinos, por favor!