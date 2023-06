Messi no PSG foi um verdadeiro fiasco; tomara que volte ao Barcelona

A rodada aqui no Brasil foi agitada, mas o que mais me chamou a atenção neste fim de semana foi a despedida de Messi do PSG, sob vaias da torcida antes mesmo da bola rolar e com derrota para o modesto Clermont em casa. Desde que os jornais começaram a levantar a possibilidade dessa contratação, eu já comentava em todas as resenhas que isso não daria certo por alguns motivos e podemos concluir que foi, de fato, um fiasco.

Depois de tantos anos encantando o mundo no Barcelona, já era um veterano quando chegou à Paris e o entrosamento com Neymar e Mbappé não fluiu como os mais otimistas imaginavam. O principal objetivo do PSG era conquistar uma Liga dos Campeões e não chegaram nem perto com esse trio. Apesar do alto investimento e de serem três jogadores de altíssimo nível, considero três perfis muito diferentes, que realmente não se entrosaram.

“Mas PC, em 70 também não tinha muita estrela junta?”. Tinha, mas não dá nem para comparar porque o grupo era liderado por Pelé, referência para todos em qualquer aspecto. Tínhamos um carinho tão grande por ele que chamávamos de Rei e não tinha arrogância nenhuma! Enquanto Messi é silencioso e Neymar extravagante, Mbappé me parece mais tímido e individualista. Fato é que a passagem de Messi pelo PSG pode ser considerada uma mancha na carreira do craque e as vaias na sua despedida são um belo exemplo disso.

Foram 75 jogos, 32 gols e um bicampeonato francês, que o time já está cansado de ganhar e não é mais do que uma obrigação. Saiu como um coadjuvante de luxo e agora, prestes a completar 36 anos, precisa decidir o seu futuro. Não sei se vai optar pelo mesmo caminho de Cristiano Ronaldo para enriquecer ainda mais, se vai voltar para o seu país, mas, no seu lugar, eu retornaria para o Barcelona, onde é respeitado e tem uma afinidade inconfundível. Somado a isso, ainda tem o fato de que o treinador é o Xavi, seu companheiro no clube por tantos anos.

De qualquer forma, desejo sorte ao Messi para encerrar a carreira do jeito que merece! No Brasil, o Botafogo voltou a perder para o Athletico-PR e já tem muita gente falando que é cavalo paraguaio. Não concordo com isso, mas volto a dizer que os atacantes e meias precisam treinar mais finalização para não desperdiçar tantas oportunidades durante as partidas.

O futebol do Palmeiras nunca vai me convencer – até porque é o mesmo que a seleção brasileira tenta praticar e vive perdendo -, mas venceram mais uma e estão cada vez mais próximos do líder. Por outro lado, no futebol inglês, o futebol arte segue sobrando e o Manchester City derrotou o United na final da Copa da Inglaterra por 2 a 1! Viva o Guardiola! Estou na torcida para que ele conquista também a Liga dos Campeões no próximo fim de semana!



Pérolas da semana:

“Com uma ligação pelo alto, o time buscar ser assertivo nas propostas para ter uma leitura de jogo vertical e explorar o espaço vazio na última linha de cinco”.

“Ao propor o jogo, o treinador faz o time quebrar os passes e madura o adversário, explorando a gordura que tem na última linha diagonal”.

“Para respeitar o adversário, o time é extremamente reativo e busca um contexto que encaixota o sistema de jogo proporcionado”.