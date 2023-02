Marcelo é ótima contratação para o time de veteranos — não como lateral

Passado o Carnaval, finalmente consegui voltar a caminhar na rua sem tropeçar em garrafas ou latas de cerveja e logo fui abordado por um vendedor do quiosque: “PC, o que achou do retorno do Marcelo ao Fluminense?”. Parei para refletir e em poucos segundos consegui montar mais do que um time inteiro de veteranos com Fábio no gol, Fágner, Fábio Santos, Gil, Filipe Luis, David Luiz, Carli, Gum, Felipe Melo, Hulk, Nenê, Diego Souza, Cano, Luiz Adriano e por aí vai!

A realidade é que jogar no Brasil virou uma teta e espertos são eles que aproveitam a oportunidade para voltar pra casa! Sobre o Marcelo em si, acho uma excelente contratação para o futebol carioca, mas não acredito que vá jogar de lateral. Sempre admirei a habilidade dele, mas nunca foi forte defensivamente. Já não é mais um garoto e acho muito difícil atuar numa posição que gera tanto desgaste físico, correndo atrás da garotada.

Por falar nos meninos, li que o Endrick saiu chorando de um jogo do Paulista por estar numa seca de gols. Se Roberto Miranda, Jairzinho e Nilson Dias ficavam algumas partidas sem marcar, o que podemos esperar de um garoto de 16 anos? Uma hora ou outra o gol vai sair e só não podem sacá-lo do time para não abalar a sua confiança!

No fim de semana, também assisti a Botafogo x Flamengo! Confesso que as expectativas já não eram altas, mas foi pior do que eu imaginava. Já falei algumas vezes o quanto acho péssimo o fato de pouparem jogador, né? Na minha época, ninguém gostava de ceder a vaga porque tinha o risco do reserva fazer uma excelente partida e virar titular. O que vemos hoje em dia é uma disputa para ver quem vai jogar menos.

Sobre o clássico, sem clubismo, acho que a arbitragem favoreceu o Flamengo ao não dar um pênalti e por anular um gol, que, na minha visão, foi legal. Quero ver o que os “titulares absolutos” do Flamengo vão aprontar depois do papelão que fizeram fora de casa. Tenho muitos amigos flamenguistas que já estão cantando vitória, mas vale ressaltar que o Del Valle tem um time organizado e que pode surpreender amanhã no Maracanã! Vamos aguardar!

Pérolas da semana:

“Marcação alta com ligação direta para atacar por dentro dos espaços ou pelos lados do campo com alas das escolas de samba para desfilarem na passarela do sambódromo ao invés do Maracanã”.

“Time mais encorpado com dinâmica de jogo consistente e intensidade com ritmo vertical ou diagonal dando tapa na orelha ou cara da bola de chapada ou estilingaço na direção da bochecha da rede”.

“Conectar ou encaixar o contra-ataque buscando várias bolas (só existe uma) na partida dinâmica para recalcular a rotação e destravar e jogar espetado”

Analistas de computadores com linguajar insuportável estão acabando com o prazer de se assistir um jogo de futebol na televisão!