História do futebol brasileiro é muito rica para Antony ser o 3º mais caro

Com um final de semana chuvoso no Rio, passei os dias vendo os jogos na televisão, e posso afirmar que vi de tudo! Vibrei com meu Botafogo ganhando do Fortaleza fora de casa, mesmo sabendo que essa vitória não significa nada ainda. Sofri com o jogo horrível do Vasco contra o Brusque, e mais ainda com o empate do Flamengo diante do Ceará em um dos jogos mais chatos do campeonato!

Já falei algumas vezes, mas parece que, quanto mais eu falo, a situação só piora: é impressionante o desrespeito e a falta de educação dos jogadores. No Maracanã, Jô foi expulso por mandar o juiz para aquele lugar, e Gabigol também foi para o chuveiro mais cedo por malcriação. Foram nove minutos de acréscimo no segundo tempo, mas não seria exagero se ele desse 15!

Sabe qual é o pior? Também assisti às mesas redondas depois das partidas e fiquei impressionado com as análises rasas dos analistas de computadores. Além das “pérolas da semana”, que vocês já estão cansados de ouvir, descobri também que eles são ótimos professores de matemática, pois não analisam mais a qualidade do futebol, apenas os números! Kkkkkk!

Não se vê mais a coletividade do time ou a qualidade do domínio, por exemplo; agora são só números para lá e para cá! Não importa se as finalizações foram bem feitas, o que conta é a quantidade delas para as estatísticas! Na minha época, além da galera que cornetava na geral, ainda tinha que ouvir João Saldanha, Oduvaldo Cozzi, Rui Porto, Luiz Mendes, Sandro Moreyra, Oldemário Touguinhó, Sebastião Pereira e cia. analisando o meu desempenho! Fico imaginando o que eles falariam do futebol atual… kkkkkk!

Na minha maratona de jogos do fim de semana, assisti também à estreia de Antony no Manchester United e, assim como Cristiano Ronaldo no banco, vibrei com o gol do garoto! Gosto do futebol dele, e deve estar no grupo que disputará a Copa do Mundo daqui a três meses, mas fiquei impressionado quando me falaram que ele foi o terceiro brasileiro mais caro da história! Com todo o respeito, nossa história é muito rica para que ele esteja nessa colocação! E aí pergunto a vocês: quanto valeria o meu passe, o do Jairzinho, do Afonsinho, Ademir da Guia, Rivellino, Dirceu Lopes, Carlos Alberto Torres, Eduzinho, Tostão, Gerson, Nei Conceição, Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos e por aí vai…

Pérolas da semana:

“Com intensidade, consistência e força alta no contato, o time ativou a partida para sentar em cima da vantagem e desmarcar a linha com 4, com encaixamento por dentro”.

“Dando tapa na orelha da bola viva, o marcador congelou o time para queimar a gordura e encaixar o atacante agudo que aumenta a intensidade e fecha as linhas no último terço do campo”.

