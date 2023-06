Guardiola conseguiu o que tanto merecia; Abel seguirá impune?

Eu tinha tudo para estar feliz, soltando fogos, com a vitória do Guardiola e, consequentemente, do futebol arte na Liga dos Campeões, mas conseguiram me irritar! É sempre assim, essas hienas da hipócrita imprensa só reconhecem e valorizam depois que vem o título. Nos tempos de jogador, Guardiola era um volante clássico, fino, de toques na bola, que dava gosto ver jogar. Quando se tornou treinador, além dos atributos essenciais que aprendera dentro de campo, se desenvolveu ainda mais e o resultado está aí.

Para refrescar a memória de vocês, vou lembrar os feitos do espanhol até aqui. Foi ele o responsável por transformar aquele Barcelona que conquistou a Liga dos Campeões e encantou o mundo com um toque de bola que deixava os adversários na roda. Na sequência, depois de ganhar tudo, topou o desafio de assumir o Bayern de Munique e fez o milagre de transformar o futebol físico e de força alemão em um futebol bacana de se ver, trazendo resultados expressivos.

No City, chegou com a missão de fazer o clube conquistar sua primeira Liga dos Campeões da história e, depois de bater na trave, quando perdeu injustamente para o Chelsea nos pênaltis, conseguiu neste fim de semana o que ele tanto merecia!

Eu, como jogador de uma geração que sabia jogar bola, fico muito feliz com a visão que esse cara tem! Inclusive, ele já declarou algumas vezes que se inspira nas Seleções de 1970 e 1982 para implementar seu estilo de jogo. O título só veio para calar a boca daqueles que o criticavam. Sabe qual é o pior? Tem gente comparando o Abel Ferreira ao Guardiola… kkkkkk!

Com todo respeito, o treinador do Palmeiras nunca comandou nenhum grande de Portugal, chegou ao pobre futebol brasileiro, um cemitério de veteranos que são rejeitados na Europa, e vive dando péssimos exemplos de comportamento na beira do gramado.

Neste fim de semana, por exemplo, quase saiu na mão com Calleri após uma dividida dentro de campo. Não lembro a última vez que vi uma situação tão tosca no futebol! Sei que já bati nessa tecla várias vezes, mas até quando vão deixar esse português agir assim de forma impune? Pior que isso, até quando a imprensa vai continuar exaltando esse cara que não jogou em lugar nenhum?

Pérolas da semana:

“Com um tipo de encaixe que favorece a ligação direta, o jogador de beirinha procura chapar na orelha da bola para surpreender e atacar as linhas verticais e diagonais da marcação alta”.

“Para providenciar um losango no último terço do campo, a leitura de jogo se faz de área à àrea, de forma consistente, de modo que o atacante agudo aproveite a segunda bola central”.