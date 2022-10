Final da Libertadores foi mais um jogo chato, com baixíssimo nível técnico

Sou um apaixonado por futebol, mas confesso que no último fim de semana, por questões pessoais, não consegui acompanhar nada, nem a final da Libertadores! De qualquer forma, consegui ver os comentários da galera nos grupos do zap e, pelo que falaram, as minhas previsões se confirmaram. Assim como nas últimas três decisões (Flamengo 2 x 1 River, Palmeiras 1 x 0 Santos, Palmeiras 2 x 1 Flamengo), o duelo de rubro-negros no último sábado, 29, foi mais um jogo chato, com baixíssimo nível técnico. O que se percebe é que os times se preocupam apenas com o resultado e nada mais.

“Mas PC, o título não é importante?”. Claro que é, mas é possível aliar um bom futebol ao resultado e o que me deixa indignado é que os treinadores não fazem esforço algum para isso. A verdade é que o futebol sul-americano está nivelado por baixo! Antigamente, por exemplo, o Boca Juniors era o terror dos brasileiros, com Riquelme comandando o time! Lembram? Hoje em dia, não é nem sombra do que foram e o Vélez, o time argentino que chegou mais longe na competição, tomou de cinco do Flamengo na semi, dentro do seu estádio.

Último time argentino a chegar em uma final, o River Plate ficou em terceiro no campeonato nacional e, após oito anos, não terá mais Marcello Gallardo no comando. Grande perda! A minha impressão é que banalizaram a Libertadores e a grande prova disso é o número de vagas disponíveis no Brasileirão! A consequência é um campeonato fraco, repleto de brasileiros!

Podem falar que eu sou chato, ranzinza, mas ninguém vai conseguir me convencer que essas finais com jogo único e em um país aleatório são uma boa opção! Vi vários flamenguistas que não conseguiram embarcar e, mesmo com a Conmebol distribuindo ingressos, muitos assentos ficaram vazios. Até quando essa loucura?

Mudando de assunto, no próximo de fim de semana o Vasco da Gama enfrenta o Ituano em um dos jogos mais importantes da sua história. Acompanhei a dolorosa derrota para o Sampaio Corrêa no último lance e sofri junto com a torcida, que merece demais estar na elite do futebol brasileiro! Vou torcer até o fim!

Pérolas da Semana:

Separei aqui os termos mais recorrentes utilizados pelos analistas de computadores, que nunca chutaram uma bola e ficam querendo inventar:

Linha alta/baixa

Ala esquerda/direita

Por dentro

Na diagonal/vertical

Falso nove

Jogador agudo

Pelos lados

Linha de 5/Linha de quatro

Ligação direta

Bochecha da rede

Cara da bola

Bola viva

Orelha da bola

Espaçar o campo

Leitura de jogo

Espetar o adversário

Jogador de beirinha

X1

