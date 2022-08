Eu já sabia: Fortaleza joga bonito e pode subir ainda mais no Brasileirão

Quem me acompanha sabe que não é de hoje que defendo o time do Fortaleza! Depois dessa sequência de cinco vitórias, se tornou a única equipe invicta no returno do Brasileirão e já aparecem os modinhas na mesa redonda para exaltar o trabalho. Agora é fácil, né? Mas a verdade é que todo time tem uma fase ruim, mesmo aqueles que entraram para a história, e falo isso por experiência própria. Aquele timaço do Botafogo que eu joguei também teve uma sequência ruim, o Santos de Pelé, o Cruzeiro de Dirceu Lopes, o Palmeiras de Ademir da Guia, o Flamengo de Zico e por aí vai. O segredo é ter paciência, raridade no futebol brasileiro, para que o vento volte a soprar a favor.

Se antes o Fortaleza estava cotado para cair, agora tem gente até cogitando Libertadores e, com essa quantidade de vagas, não duvido nada! Para se ter noção, em cinco jogos, o tricolor somou o mesmo número de pontos do primeiro turno da competição e ontem comemorei muito a vitória contra o São Paulo em pleno Morumbi! Vocês sabem que eu gosto do futebol bem jogado, independente do resultado, e vejo muita gente falando que tal time joga bonito, mas não vence.

Claro que vencer é importante, mas jogar bonito não é fácil e temos que valorizar, sim! O Palmeiras, por exemplo, tem uma defesa extremamente sólida, mas um futebol que não agrada ninguém. É só olhar as duas finais da Libertadores, quando ganharam em dois jogos sofríveis e por conta do acaso. Contra o Fluminense, no último sábado, não viram a cor da bola, levaram duas bolas na trave e deram muita sorte de sair com um pontinho do Maracanã! Pior que ainda tem gente dizendo que Abel Ferreira é forte candidato para assumir a Seleção Brasileira quando o Tite sair. Se já estamos mal das pernas atualmente, não quero nem ver se esse português entrar mesmo!

Pérolas da Semana:

Caros geraldinos, seguimos atentos às baboseiras escritas pelos analistas de computadores!

“O atleta tem uma leitura de jogo com intensidade e consistência no último terço, para alimentar os alas pelas beiradas ou lado do campo tentando achar por dentro o atacante agudo que chapa na cara da bola em direção à bochecha da rede”.

“Rotação longa é uma característica do jogador de beirinha, que dá um tapa na bola para espetar o adversário na vertical ou horizontal, fazendo a transição na linha de cinco antes da ligação direta”.