Este Corinthians estar bem na tabela comprova: há muita coisa errada

Quando você ganha ingresso vip para assistir o jogo de seu time e em cima da hora desiste de ir por total falta de interesse é porque há algo de muito errado acontecendo com você, com o clube do coração ou com os dois. Estou com 72 anos e meu nível de intolerância só aumenta. Juro, sem exageros, pouquíssimas coisas prendem minha atenção nesse Campeonato Brasileiro. A mídia paulista vinha exaltando esse Corinthians e eu nunca consegui enxergar o que eles viam. E se ele está no alto da tabela é porque algo de muito errado realmente vem acontecendo!

Ficou na roda para o Flamengo, assim como o Inter, de Mano, outro que a mídia adora colocar em outro nível. Ontem, com um jogador a menos, o Fortaleza deitou e rolou com o time gaúcho. Ah, mas estava com o time reserva defenderão os “especialistas”. Graças a Deus o presidente do Fortaleza manteve o técnico, que montou um time que há tempos vem dando prazer de assistir. O Ceará também tenho gostado. E o mais engraçado de tudo é como a mídia dança conforme a música.

Agora o Fernando Diniz é gênio e o Ganso é fora de série. Sempre defendi os dois pelo simples fato de entenderem o futebol como espetáculo e não um circuito de Fórmula 1. Hoje quem faz espetáculo são os torcedores. Viram o show que a torcida do Bahia deu? Recorde de público e um colorido especial para incentivar um time limitado. A do Vasco vem fazendo o mesmo. Como pode haver espetáculo se os “comandantes” desrespeitam os árbitros e incentivam o anti-jogo?

Nesse Brasileiro, já foram expulsos 100 integrantes das comissões técnicas! Ninguém vai fazer nada? Um monte de “aspone” tumultuando o jogo e a CBF vai seguir permitindo? Desde que retornou ao Atlético-MG como herói, Cuca ainda não conseguiu fazer o seu time jogar! Já está ruim e ainda recebo a notícia da morte de Jô Soares, artista completo, múltiplo, que entregava ao público um conteúdo de bom gosto, divertido, relevante.

Assim como Chico Anysio, Renato Corte Real, Ronald Golias. Hoje para fazer rir os “humoristas” apelam para os gritos e palavrões, assim como os treinadores e suas comissões técnicas. Mas vão me chamar de nostálgico, o Ganso de lento, o Diniz de viajandão e o Tite de gênio. Mas, vamos em frente e um beijo do Gordo! Quer dizer, do PC!!!!

Pérolas da semana:

“Fazer a leitura de jogo em tempo integral para enxergar o ponto futuro e dar um tapa na cara ou orelha da bola. Assim, o ala consegue uma conexão na diagonal para sustentar a carga no combate pegado”.

“Quebrou a linha de três da defesa com tráfego intenso e goleiro monólogo, mas o falso 9 foi atropelado pelo atacante agudo”.

Analistas de computadores, futebol você enxerga e tem visão de jogo, não se lê!

