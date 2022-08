Está de volta a chocante disparidade entre o futebol da Europa e do Brasil

O papo reto do craque que joga contra o lugar-comum

Ontem foi celebrado o Dia dos Pais e foi bacana demais ver os estádios ao redor do Brasil lotados de famílias! Em tempos de ônibus apedrejados e brigas de torcidas organizadas, foi um sopro de esperança e até me lembrou os áureos tempos de Maracanã e Geral. Como meu filho mora na Suécia, aproveitei a data para sentar no sofá e assistir todos os jogos possíveis.

Comecei pela manhã vendo o futebol europeu e só fui parar à noite depois da goleada do Internacional contra o Fluminense. Fico abismado ao ver como os papéis se inverteram de uma forma tão rápida. Há pouco tempo, os europeus tentavam de tudo para imitar os brasileiros e, convenhamos, não chegavam aos nossos pés. A ginga, o toque de bola e a irreverência estavam no nosso sangue, nas peladas, e ninguém conseguia nos parar!

Vendo os jogos de ontem, ficou ainda mais nítida a disparidade. Enquanto lá a bola roda de pé em pé, os fundamentos são bem executados e os jogadores sabem suas funções dentro de campo, por aqui regredimos e vemos um bando desordenado em campo. Muito se falou que o 10×1 (7 da Alemanha e 3 da Holanda) seria um choque de realidade para virarmos a chave, mas não vi nenhuma evolução até então!

Pelo contrário… Faltam menos de 100 dias para a Copa do Mundo, já vejo amigos comprando a camisa nova que está uma fortuna e não consigo nem escalar os 11 da nossa seleção! A minha única esperança é que a zebra dê as caras e nos ajude nesses 7 joguinhos…

Pérolas da Semana:

Resolvi simplificar para os leitores e traduzir algumas delas:

Ligação direta é o mesmo que dar um chutão para frente. Uma linha de quatro é composta por lateral-direito, beque central, quarto-zagueiro e lateral-esquerdo. Centro-médio na frente da zaga fazendo a cobertura. Outra linha de 5 é o mesmo que ponta-direita, meia-direita ou meia armador, centroavante, meia-esquerda e ponta-esquerda. No linguajar dos ditos-cujos seria 5+1.

“O jogador centralizado ou verticalizado fura ou quebra as linhas por dentro com dinâmica compactuada e semente espetada. Assim, dá tapa na bola viva encaixotada ao invés de toque para assistência pelas beiradas”.

"O jogador centralizado ou verticalizado fura ou quebra as linhas por dentro com dinâmica compactuada e semente espetada. Assim, dá tapa na bola viva encaixotada ao invés de toque para assistência pelas beiradas".

E aí, geraldinos da antiga? Entenderam a baboseira?