Entre brigas, firulas e moicanos, Cano prova que simplicidade é o caminho

Poderia começar a coluna falando do Mundial de Clubes, dos clássicos pelos Estaduais, do golaço do Cano, mas tem um assunto muito mais sério que pouco se fala: a violência dentro e fora dos estádios. Não sei se a galera já se acostumou com esse absurdo, mas para mim nunca vai ser normal torcedores brigarem com adversários ou entre si.

Neste fim de semana, por exemplo, acompanhei pela TV que torcedores do Corinthians sofreram uma emboscada de palmeirenses, proporcionando cenas de guerra em uma rodovia de São Paulo. O pior é que colocam em risco a vida de famílias, trabalhadores, que nada tem a ver com a confusão.

O mínimo que a Federação Paulista deveria fazer era aplicar uma severa punição para os dois clubes, com restrições nos estádios e uma multa milionária. O problema é que nada acontece, ninguém é preso, a Fifa não faz nada, os dirigentes não fazem nada, os jogadores se calam e na rodada seguinte esses bobalhões vão ganhar ingresso das respectivas diretorias e farão a mesma coisa com outro rival nos estádios. Confesso que estou cansado!

Ontem mesmo fui ao Maracanã com um casal de amigos franceses para assistir Vasco x Fluminense e, mesmo de camarote, tive que fazer uma série de recomendações e prepará-los psicologicamente para o clima das torcidas. Para evitar o tumulto no fim do jogo, costumo sair antes do apito final e por pouco não perdi a pintura do Cano! Em meio a tantas firulas, chuteiras rosas, brincos e moicanos, o atacante argentino é a prova de que a simplicidade é o melhor caminho.

Faz o L ai tudo mundo @FluminenseFC pic.twitter.com/x7RjFkTUKR — 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐨 (@Germancanoofi) February 13, 2023

Quase sempre com um toque na bola, o goleador supera o adversário e ontem não foi diferente. No primeiro gol, aproveitou um cruzamento da direita e chutou de primeira. No segundo, estava atento e marcou um golaço com a sua perna “ruim”. Impressionante como é objetivo e efetivo! Por mais golaços e menos estilhaços!

Pérolas da semana:

“O professor gosta de verticalizar e intensificar as jogadas para criar identificação do adversário e lateralizar a rotação passando por cima do jogador agudo ou falso nove”.

“O encaixe do modelo de jogo serve para ficar confortável ao ter uma leitura perfeita, fazendo com que o último jogador do losango fatie a bola viva ou a segunda bola”.

Que besteira é essa, geraldinos? Futebol não se lê, se enxerga e se vê!