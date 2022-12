Depois do jogo do Brasil, fui dar um passeio pelo Leblon e vi a galera em festa, os bares lotados e um clima de otimismo no ar! Depois de uma goleada dessa, é claro que estariam todos assim, mas é importante ressaltar que ainda não enfrentamos nenhuma seleção à altura. Diferente de Sérvia e Suíça, que se fecharam na zaga e tentaram surpreender o Brasil no contra-ataque, os coreanos partiram para tudo ou nada, deram espaço para os nossos atacantes e o resultado foi logo uma goleada de 4 a 0 no primeiro tempo.

Na outra decisão, a Croácia sofreu para eliminar o Japão, nos pênaltis, e apesar de ter chegado à final na última edição, também não acho que esteja no mesmo nível da seleção canarinho. A verdade é que demos muita sorte tanto no sorteio quanto no decorrer da Copa do Mundo e só vamos enfrentar adversários complicados na semifinal e na grande decisão!

Se passarmos da Croácia, por exemplo, teremos pela frente a Argentina, comandada por Messi, ou a Holanda, que vem se destacando pelo coletivo. Vale lembrar que a Holanda nos eliminou em 2010, venceu a gente na decisão de terceiro lugar em 2014 e fomos vice da Argentina na final da Copa América.

Na final, apostaria na chegada da França, que, mesmo desfalcada de Kanté, Pogbá, Benzema e cia.,tem sobrado na competição. Ainda sobre a França, gostaria de ressaltar o poder de decisão da Mbappé! Aos 23 anos, o atacante já tem um Mundial no currículo e soma nove gols no maior torneio do mundo. Se mantiver o nível, será de longe o maior artilheiro de todos os tempos da competição nas próximas edições.

Difícil será superar Just Fontaine, que marcou incríveis 13 gols em 1958, quando ainda eram seis jogos, e é até hoje o maior artilheiro de uma única edição. Também tenho gostado do futebol apresentado pela Inglaterra, que está com confiança e se classificou sem dificuldades para as quartas! No mais, sinto que essa Copa do Mundo tem apresentado um baixíssimo nível técnico, com muitas zebras e totalmente nivelada por baixo. Torço muito para que os últimos jogos me surpreendam!

Pérolas da semana:

“Com consistência e intensidade, o jogador de beirinha apresenta uma leitura de jogo versátil para fazer a transição no corredor, atacar o espaço e superar as duas linhas de quatro no último terço do campo”.

“Para zerar a bola viva, o cão-de-guarda faz ligação direta dando tapa na orelha da bola por dentro, acionando os alas verticais pela diagonal e balançando para compensar o desnível da última linha”.

