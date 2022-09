Dói saber que a geração atual nunca entenderá lágrimas como as de Dinamite

Falam que eu sou chato, repetitivo, reclamão, mas me digam como foi a rodada, por favor! O queridinho Abel Ferreira, com uma tremenda falta de educação, sendo expulso por reclamar, Gabigol tomando amarelo por chilique, Felipe Melo arrumando confusão, uma baixaria só no Fla-Flu e por aí vai! É sempre mais do mesmo e o problema é que esse “mesmo” é sofrível! Bola rolando que é bom, quase não vemos!

Cada vez mais isolado na liderança, o Palmeiras ganhou do Santos sem convencer, o que já é normal! O único ponto positivo da rodada foi a festa que a torcida do Vasco fez em São Januário! Mesmo com o time em má fase, aos trancos e barrancos para conseguir o acesso, os torcedores não abandonam e fazem a sua parte nas arquibancadas.

Prestes a dormir, recebo de um amigo um vídeo no Zap que você também deve ter visto: meu parceiro Roberto Dinamite em lágrimas assistindo aquele espetáculo e usando a camisa que tanto honrou. Após uma breve pesquisa na internet, vi que foram 702 gols em 1110 partidas disputadas com a camisa cruzmaltina e isso explica muita coisa!

É lindo demais ver a identificação que os jogadores da minha geração têm com os clubes que defenderam por tanto tempo: Ademir da Guia no Palmeiras, Pelé no Santos, Dirceu Lopes, Nelinho e Wilson Piazza no Cruzeiro, eu, Jairzinho, Mendonça, Carlos Roberto e Manga no Botafogo, Zico no Flamengo, Assis e Washington no Fluminense, Rivellino no Corinthians, Eduzinho no America, Parada e Paulo Borges no Bangu, Alcir no Vasco da Gama e por aí vai porque a lista é extensa e vou acabar esquecendo alguém!

Mas muito me dói saber que a geração atual nunca saberá o que é isso! Antes mesmo de chegar aos profissionais, os garotos já estão pensando em jogar na Europa, a Liga dos Campeões e esses torneios de lá! Tudo bem que os tempos são outros, que a grana lá é muito mais alta, mas não há preço que pague uma cena linda dessa como a do meu amigo Dinamite!

Juro que me esforcei muito para pensar em algum jogador atual do futebol brasileiro que poderia repetir o gesto daqui a alguns anos e não me veio nenhum nome. Que loucura! Os últimos acho que foram Rogério Ceni no São Paulo e Marcos no Palmeiras, mas já tem uns bons anos que penduraram as luvas!

