Descontrole emocional de Abel contra o Flamengo foi patético. Que chatice!

Nunca escondi minha admiração pelo trabalho de Fernando Diniz, mas acho que ele está jogando tudo por água abaixo por conta de seu temperamento. Essas caras e bocas não ajudam em nada. E o pior que ele e Abel Ferreira, do Palmeiras, são dois nomes cogitadíssimos para assumir o comando da seleção brasileira.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O descontrole emocional de Abel durante a partida contra o Flamengo foi patético. Será que o departamento de psicologia do clube o convoca no dia seguinte para rever as imagens? Isso acaba influenciando no comportamento dos jogadores. Ele, Fernando Diniz e os integrantes das duas comissões técnicas vivem sendo expulsos. Que chatice! E a estratégia de Fernando Diniz precisa ser revista.

Abel Ferreira fica maluco e chuta o microfonepic.twitter.com/z6GWrpm8J9 — coisas que só acontecem no futebol brasileiro (@soacontecenoBR8) January 29, 2023

Se formos comparar o Botafogo venceu o Fluminense da mesma forma que o Palmeiras venceu o Flamengo, com uma defesa sólida e saídas rápidas no contra-ataque. Flamengo e Palmeiras jogam de forma ofensiva, mas o Verdão me parece ser mais jovem e se recompõe muito mais rápido quando perde a bola. Dorival fazia isso muito bem, mas foi dispensado sabe-se lá por quais razões. Sem João Gomes o Fla perdeu muita força e Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro não marcam ninguém.

Continua após a publicidade

E pela rodada na Europa nota-se que camisa já não impõe tanto respeito. A Juventus perdeu para o Monza em casa, o Milan foi goleado pelo Sassuolo, o Brighton venceu o Liverpool e o PSG empatou com o Reims.

Aí vem aquela turma, assim como Gabigol falou após a derrota, dizer que é início de temporada e a filosofia do novo treinador ainda não foi incorporada. Mas a imprensa adora ser enganada, eu tô fora. Por fim, gostaria de expressar a minha indignação com o empréstimo do garoto Jeffinho para o Lyon na véspera do fechamento do mercado. Um jovem com enorme potencial…

Pérolas da semana:

“Com o objetivo de empurrar o adversário para o precipício com intensidade, o treinador espaça seus alas pelas beiradas do campo e busca travar a bola viva, estancando a sangria do time com o jogador agudo que faz a leitura sob a linha de quatro centralizada”.

“O zagueiro espetado na transição se esparrama por dentro para destravar o jogo encaixado e quebrar a segunda bola. Assim, consegue bater um mano com o adversário incisivo na linha terminal em diagonal”.