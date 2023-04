Descontrole de Diniz prejudica o Fluminense, mas final segue aberta

Diferente dos demais finais de semana, no último não consegui acompanhar os jogos pois fui prestigiar a 25ª edição da feijoada do meu amigo Cacau Menezes, em Santa Catarina. Soube que o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, mas me disseram que o tricolor começou bem melhor e teve chances de abrir o placar no primeiro tempo. Apesar de ser uma boa vantagem, reafirmo que não tem nada definido e basta um golzinho no início do jogo para o Flu renovar as esperanças.

O que não me surpreendeu quando ouvi foi que Fernando Diniz foi expulso mais uma vez. Embora tenha sido formado em psicologia, o treinador vive tendo ataque de nervos na beira do campo e, inevitavelmente, esse nervosismo contagia de forma negativa a equipe. Gosto muito do trabalho dele, mas precisa aprimorar o lado psicológico para crescer ainda mais na carreira.

Ainda sobre o clássico, lamentável vir aqui falar sobre a morte de mais um torcedor. Dessa vez, um tricolor morreu baleado em um bar próximo ao Maracanã. Não posso afirmar que isso será a única solução, mas tenho certeza que proibir a birita no estádio e no entorno ajudaria e muito a diminuir esses casos. O que estão esperando?

Voltando a falar de bola rolando, assisti os melhores momentos da vitória do Água Santa contra o Palmeiras e o que mais me chamou a atenção foi Bruno Mezenga ter sido o destaque da partida. Lembram dele? Formado nas divisões de base do Flamengo, surgiu como grande promessa no início dos anos 2000, mas nunca se firmou. Rodou por Fortaleza, Macáe, São Caetano, Ferroviária, Goiás, alguns times do exterior e hoje é o capitão do Água Santa, tendo feito os dois gols que deram a vantagem para o jogo decisivo.

O legal do futebol é que você sempre tem a oportunidade de dar a volta por cima e ele tem aproveitado! Fiquei feliz também com o gol do Endrick! O garoto estava em um longo jejum e sei bem o quanto isso afeta o psicológico de um atacante, ainda mais na adolescência.

Outro ponto positivo do fim de semana foi a goleada do Manchester City contra o Liverpool. Quem me acompanha sabe o quanto eu sou fã do futebol bonito, com tabelas, dribles, jogo coletivo e poucos transmitem isso tão bem quanto Guardiola. Viva o futebol arte! Ainda na Europa, o PSG perdeu em casa para o Lyon e a torcida voltou a vaiar o craque Messi. Coincidência ou não, o time francês ainda não se encontrou desde que Neymar se lesionou!

Pérolas da semana:

“Com um estilo de jogo fora da caixinha, o time concentra as jogadas na zona central do campo focado na inteligência artificial com o objetivo de se tornar competitivo e projetar assistências na última linha do primeiro terço do campo”.

“Para verticalizar as ações e encaixotar o adversário, as ligações diretas são desenvolvidas pelo jogador de beirinha para que o falso nove brigue pela segunda bola e chape na bochecha da rede”.