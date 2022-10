Derrota do São Paulo foi normal; feio mesmo é uma final com pouca torcida

Atualizado em 3 out 2022, 17h00 - Publicado em 3 out 2022, 16h59

Por Paulo Cezar Caju

Neste fim de semana, o São Paulo enfrentou o Independiente del Valle (EQU) pela final da Copa Sul-Americana e, antes de falar do jogo em si, tenho algumas considerações. Já estive dentro de campo e posso afirmar com todas as letras que é decepcionante para um jogador entrar em campo com o estádio vazio, ainda mais em uma decisão. Final é final e até na várzea a galera se mobiliza para assistir à pelada, mesmo que não torça para nenhum dos dois times. O problema é que a Conmebol quer ser a Uefa e implantou nos últimos anos uma final decidida em jogo único e em um lugar aleatório.

Se fosse na minha época, com certeza eu colocaria a boca no trombone e seria o primeiro a criticar tal decisão. Até porque, quem proporciona o espetáculo, no mundo inteiro, são os jogadores, certo? Acontece que os craques de hoje em dia não dão mais nenhuma opinião e só acatam as decisões dos dirigentes, que sempre visam o lucro. Se não bastasse a logística em si para viajar, os torcedores precisam desembolsar uma grana para acompanhar o time e o resultado foi o fiasco que vocês viram: 15 mil pessoas em um estádio com capacidade para 57 mil.

Sabe qual é o pior? Mesmo os torcedores que não viajaram, tiveram dificuldade para assistir em casa, porque o jogo só foi transmitido pela Conmebol TV. Ou seja, parece que fazem de tudo para distanciar o torcedor do time e estão conseguindo. Sobre o duelo, vi muita gente falando que o Del Valle surpreendeu o São Paulo, que foi uma zebra, mas na minha última coluna já havia alertado sobre a qualidade do time equatoriano. Aliás, elogio a evolução deles faz tempo, com um toque de bola de pé em pé e um futebol coletivo. Merecidíssimo!

Partindo para o futebol europeu, Haaland segue deitando e rolando no futebol inglês, e marcou três contra o United. Se o norueguês já era uma promessa, agora trabalhando com Guardiola tem tudo para virar o jogador que todos imaginam, em um time que joga coletivo e sempre visando o gol! Para se ter noção, enquanto Messi e Cristiano Ronaldo ainda não tinham nem 100 gols antes dos 23 anos, o atacante do City já tem 173! Vai longe!!

Pérolas da Semana:

“Para acionar os alas (ala da escola de samba? Dos compositores? Da velha guarda? Kkkk), o volante pitbull dá uma cravada na segunda bola do X1 e eleva o patamar da consistência por dentro, proporcionando intensidade e e leitura de jogo”.

“Antes de dar um tapa na orelha da bola e penetrar na linha de cinco, com três zagueiros, o jogador de beirinha faz a ligação direta no último terço do campo”.