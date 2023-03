Derrota do Brasil não foi surpresa alguma; e viva a Copa do Nordeste!

Antes que me perguntem, não assisti Brasil x Marrocos. Mesmo sendo um apaixonado por futebol, certas coisas não consigo engolir e prefiro não ver do que me aborrecer! Soube que perdeu e para mim não foi nenhuma novidade por dois motivos: já não somos mais aquela seleção que impõe respeito e não é de hoje que os marroquinos jogam um futebol bonito de se ver. Ou já esqueceram que eles chegaram à semifinal da última Copa do Mundo?

Infelizmente temos que aceitar a nossa realidade! Ouvi um amigo dizer que hoje Casemiro é o melhor jogador do nosso time! Preciso falar algo mais? Os tempos mudaram, rapaziada! Não sou saudosista, sou realista!

Tentei me distrair vendo as Eliminatórias para a Eurocopa 2024 e também me surpreendi com a quantidade de países no torneio. Tudo bem que todos merecem uma chance, mas, na minha concepção, assim como a Conmebol, é mais uma estratégia da Uefa para arrecadar ainda mais grana. Sabe qual é o resultado disso? Jogos sofríveis e goleadas arrasadoras, como os 6×0 de Portugal contra Luxemburgo, com direto a dois gols de Cristiano Ronaldo.

Aqui no Brasil, as semifinais do Gauchão foram decididas nos pênaltis. Enquanto o Grêmio conseguiu a classificação no sufoco, o Internacional de Mano Menezes deu adeus após perder para o Caxias. Até quando?

Vi as imagens terríveis do quebra-quebra no final do jogo no Beira-Rio e quero saber qual será a punição que a federação gaúcha vai aplicar para o Inter! Esse é o exemplo que o clube dá para a torcida? Não é culpa só dos jogadores, mas não vi os seguranças agindo, por exemplo, o que torna a situação ainda mais preocupante! Um torcedor invadiu o campo com uma criança de colo e deu um chute no jogador do Caxias! Parece até cena de filme de terror, mas é a realidade do futebol brasileiro!

O único torneio que salvou meu fim de semana foi a Copa do Nordeste, que elogio não é de hoje! Bem antes de virar modinha, exaltava as partidas e os times, que não têm medo de jogar e estão sempre buscando o gol. Neste fim de semana não foi diferente e gostei de ver Fortaleza, Ceará, ABC e Sport na semifinal da competição.

Asneiras dos analistas de computadores que nós geraldinos não entendemos porcaria nenhuma:

“O treinador adota um modelo para potencializar seus jogadores agudos e o pitbull atleta para não perder sua identidade. Assim, conecta e frequenta a parte de dentro do campo com jogadas agudas, estacionando o busão e tabelando com a trave”.

“Com uma leitura de jogo horizontal, o time é obrigado a ficar mais com a bola para elaborar, encaixotar e tornar o modelo de jogo consistente e centralizados. Para isso, é necessário flutuar na beirada do campo, verticalmente, para desalinhar as torres gêmeas”.

“Sem a linha de cinco plantada, as asssitências com intensidade espetando a bola na vertical tornam a transição para além da zona de conforto, passando pelo lado de fora e descongelando a posição”.

Basta desse linguajar que só confunde os geraldinos!