Depois do título, agora todos exaltam Fernando Diniz… aí é mole!

Quem acompanhou a coluna da semana passada sabe que eu avisei: a vantagem do Flamengo era considerável, mas não tinha nada definido. Não deu outra! Podem falar o que quiser do Estadual, que não vale nada, que ninguém liga, mas quero saber quem gosta de perder uma decisão para o rival? Pode ser até na sinuca, ninguém quer dar esse gostinho!

Não por acaso, o Maracanã estava lotado e o técnico Vítor Pereira até poupou os titulares na Libertadores para a grande final. Não deu certo! Inclusive, também já comentei algumas vezes sobre o quanto isso me irrita! Jogador tem que jogar, ganhar entrosamento com os companheiros e honrar a camisa do clube. Sem contar que, com as tecnologias de hoje em dia, a recuperação é muito mais rápida.

O Fluminense dominou o jogo do início ao fim e confesso que fiquei muito feliz com o título por alguns motivos. O primeiro é que Fernando Diniz merecia demais essa conquista para se consolidar e calar a boca daqueles que ficam perturbando sobre resultados. Como já comentei, acho que ele pode desenvolver mais o comportamento, mas elogio desde os tempos de Audax. Depois do título, agora todo mundo exalta! Aí é mole…

Para quem não consegue enxergar, apesar da escola gaúcha, Diniz se esforça diariamente para resgatar o futebol bonito e coletivo que os brasileiros têm na essência. Por muito tempo fomos reféns do futebol de resultado, de jogar por um gol ou uma bola, como dizem por aí, e confesso que já estava perdendo as esperanças. Diniz é luz no fim do túnel e vejo como um bom nome para assumir a Seleção Brasileira no futuro!

No Campeonato Paulista, o Água Santa quis jogar de igual para igual com o Palmeiras e sabemos que não dá. Mais do que merecido o título de Abel Ferreira, que, apesar de tudo, comanda um time eficiente. O Atlético Mineiro segue o mesmo caminho, sem ser um time brilhante, mas também levantou a taça. Isso não significa que podemos descartar a campanha do América Mineiro. Torço para que o Coelho mantenha esse nível e brigue na parte de cima do Campeonato Brasileiro.

Por falar no Brasileirão, Vasco e Botafogo enfrentam, respectivamente, Atlético-MG e São Paulo na estreia da competição e prevejo um ano difícil. Torço muito para que se mantenham na Série A, mas será preciso apresentar um futebol muito acima do que vimos no Carioca! Vamos aguardar…

Pérolas da semana:

“Linhas baixas confortáveis com janela aberta para incomodar o time consistente com bolas fatiadas para os atacantes agudos por dentro verticalizarem o encaixe”.

“Para superar o jogo pesado e pegado, desenha-se uma linha de 5 ou de 3 para que o time reativo que não gosta da bola seja obrigado a subir a última linha na diagonal ou vertical”.