CBF deve combater o racismo de forma permanente; e cadê o novo técnico?

Depois do lamentável episódio de racismo na semana passada, a CBF se mobilizou para fazer campanhas de conscientização em todos os jogos da rodada. Não poderia deixar de parabenizar, mas confesso que ainda acho muito pouco. Vi que gravaram um vídeo com grandes atores, mas senti falta de muita gente que foi importante para o futebol brasileiro e mundial! Não só acho pouco, como vejo apenas uma ação pontual. Na minha visão, tem que ser algo permanente, visto que o preconceito tem sido cada vez mais comum nos estádios pelo mundo. Vamos ver como será daqui pra frente!

O que não dá mais para esperar é a indefinição da CBF para anunciar o novo treinador! Já estamos na metade do ano e nenhum indício de como será a preparação para a próxima Copa do Mundo! Enquanto isso, Ramon Menezes segue tentando manter um equilíbrio e convocando de forma coerente.

Estive ontem no Nilton Santos com Carlos Roberto e, mais uma vez, gostei do que vi. Há muito tempo não vejo um Botafogo tão organizado e confiante. Volto a dizer que ainda é muito cedo e tem muito campeonato pela frente, mas dá para enxergar a construção das jogadas e um time bem treinado, muito seguro na defesa. Não lembrava a última vez que fiz isso, só que ontem vibrei como uma criança com o primeiro gol marcado pelo Botafogo.

Se a vitória já não fosse o bastante, Atlético-MG e Palmeiras empataram e agora o alvinegro abriu cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Por falar em Palmeiras, Abel Ferreira deu mais um vexame em relação a seu comportamento. Dessa vez, tomou, de forma grosseira, o celular de um jornalista que filmava a discussão do diretor do Palmeiras com o árbitro. Quero saber aonde isso vai parar!

Sobre os outros jogos da rodada, o Flamengo deu sorte de sair do Maracanã com um ponto contra o Cruzeiro, o Vasco perdeu para o Fortaleza e a situação é preocupante demais, assim como América-MG s Bahia. O Corinthians, de Luxemburgo, finalmente voltou a vencer. Acho que pouca gente acreditava na vitória contra o Fluminense, mas o futebol é apaixonante por isso. Com muito menos posse de bola, o Timão soube aproveitar os contra-ataques e conseguiu um bom triunfo conta os comandados de Fernando Diniz.

Pérolas da semana:

“Linha de três zagueiros, com alas pelas beiradas entrando na diagonal ou pela contramão para proporcionar uma ligação direta aguda e conseguir as segundas bolas”.

“Precisou trocar o pneu do carro andando para qualificar o alinhamento e tracionar o jogador agudo com GPS nos dados e leitura de jogo aguçada”.