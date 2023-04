Cariocas venceram, mas vascaínos e botafoguenses não devem se iludir

De volta ao Rio de Janeiro e às caminhadas matinais, um amigo do quiosque me perguntou a minha opinião sobre Sampaoli no Flamengo. Como já falei aqui algumas vezes, acho que, mesmo com as conquistas, a diretoria do Flamengo vem tendo erros administrativos desde 2019, sobretudo na escolha dos técnicos. Desde 2019, Abel Braga, Jorge Jesus, Domenec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Jr., Vitor Pereira e agora Sampaoli já passaram pelo clube e nada pode servir de argumento para tantas trocas. O time do Flamengo é um dos melhores do Brasil e não é possível que nenhum treinador seja capaz de “organizar a casa” e se manter no cargo por um período mais longo.

Inclusive, fiquei impressionado quando soube que passaram 30 anos desde que o último técnico (Carlinhos) sobreviveu à marca de 100 jogos seguidos pelo clube. Não torço contra, mas todos sabem o quanto Sampaoli é complicado e exigente. Seja no Santos, Sevilla, ou no Marseille, por onde passou exigiu uma penca de contratações e não durou muito no comando. Vamos aguardar!

Sobre a estreia no Brasileiro, como era de se esperar, o Flamengo voltou a vencer e foi importante para retomar a confiança ao longo do ano. Fiquei muito feliz que Fluminense, Botafogo e Vasco também ganharam, mas não dá para o torcedor se iludir. Tirando o tricolor de Diniz, que joga bonito dentro ou fora de casa, prevejo muita dificuldade para os outros dois. Estive no Nilton Santos para ver Botafogo x São Paulo e gostaria de reforçar o quanto os botafoguenses sofrem e precisam estar com os exames cardiológicos em dia para aguentar isso tudo. Até os minutos finais, o alvinegro empatava com o tricolor paulista, mas conseguiu a vitória com Eduardo, de cabeça.

Ainda no Brasileirão, gostei de ver a atuação do Endrick e mais um gol marcado pelo jovem atacante. Depois de um período de seca, o garoto voltou a balançar as redes e parece estar readquirindo a confiança que o fez ser contratado pelo Real Madrid. Por lá, será parceiro de Vinicius Jr., que evolui a cada jogo e já é um dos principais jogadores do clube, mas precisa ter mais calma na hora de tomar as decisões para crescer ainda mais! Ansioso para ver essa dupla em campo!

O que não me deixa ansioso é ver o Fágner e sua covardia em campo. Ontem deu mais uma entrada desleal e não sei como não foi expulso. Espero que pegue, no mínimo, uma punição para começar a respeitar seus colegas de profissão! Ou já se esqueceram do carrinho que ele deu que encerrou a carreira do Ederson, ex-Flamengo?

Pérolas da semana:

“Para proporcionar consistência de rendimento ao time, o treinado aplica uma marcação encaixada na linha de cinco que protege os lados de campo e dá intensidade para escolher o menu que alimenta os atacantes agudos”.

“A marcação pesada faz o jogo posicional e intenso, mas o jogador espetado é o responsável por quebrar as linhas e espaçar o setor do último terço do campo, chamando a marcação e proporcionando gatilhos de pressão ao reconectar o jogo”.

É dose suportar isso, Geraldinos!