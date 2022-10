Brasileirão por pontos corridos é sem graça? Ruim mesmo é injustiça

Com o Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, vi muita gente falando que o esquema de pontos corridos era sem graça. Na minha opinião, sem graça é a injustiça que um mata-mata pode proporcionar, como ocorreu em 75 e 76, quando defendia a Máquina Tricolor, e fomos eliminados por Internacional e Corinthians, respectivamente. Nas ocasiões, tínhamos feito uma campanha muito superior aos rivais e fomos eliminados pelo acaso.

Qual é o sentido do líder Palmeiras enfrentar o América-MG, atual oitavo colocado, com mais de 20 pontos a menos? Pois é, é essa “emoção” que o mata-mata proporciona. Por falar em América-MG e injustiça, estive ontem no Maracanã para acompanhar o duelo contra o Fluminense e achei um absurdo a torcida tricolor vaiar o Fernando Diniz. Se hoje o clube está entre os cinco primeiros, diria que 80% do mérito é do comandante, que literalmente ensina os fundamentos básicos aos jogadores e faz os times jogarem um futebol coletivo. Tenho certeza que se todos os técnicos brasileiros tivessem essa mentalidade, não estaríamos há 20 anos sem levantar a taça da Copa do Mundo!

Sobre a final da Copa do Brasil, vejo um grande equilíbrio entre Flamengo e Corinthians, sem um grande favorito. Embora o rubro-negro tenha um plantel melhor, o alvinegro evoluiu desde a eliminação na Libertadores e promete fazer um grande jogo na quarta-feira. Vamos aguardar! E é bom o Flamengo abrir o olho, porque o Athletico do Felipão pode surpreender na decisão da Libertadores. Não digo surpreender por um futebol bonito, mas jogar naquele estilo horrível e achar um gol na bola parada, por exemplo.

Por fim, gostaria de elogiar o Botafogo e, mais uma vez, a torcida do Vasco, grande destaque do clube na Série B. Enquanto o meu time conseguiu uma vitória importantíssima contra o São Paulo no encharcado gramado do Morumbi, milhares de pessoas lotaram São Januário e garantiram mais três pontos! Vai ser muito bom para o futebol carioca ter os quatro grandes na elite novamente!

Pérolas da Semana:

“No contexto de um novo milagre, o time sentou em cima da vantagem e, sem consistência, parou de atacar ou negociar os espaços diagonais, espalhando combustível pelas beirinhas”.

“Através de um mecanismo desconectado do encaixe de jogo, sustenta-se pela diagonal para morder por dentro e o falso 9 conectar com intensidade e dar posse de bola para o adversário”.

UFA! Até quando?

