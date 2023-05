Botafogo tem bom início, mas no Brasileiro ganha quem tem fôlego e plantel

Não lembro a última vez que fui em dois jogos em dois dias consecutivos, mas neste fim de semana estive sábado no Maracanã para assistir o clássico entre Fluminense x Vasco e domingo no Nilton Santos para ver o meu Botafogo. Começando pelo líder, não poderia estar mais feliz nesse início de campeonato. Apesar de não ter jogadores excepcionais, é um time bem entrosado, com um sistema defensivo muito bem organizado, e com alguns jogadores velozes, como o Junior Santos, que driblam até o ataque para o Tiquinho Soares concluir.

Acho só que falta treinar mais finalizações para acertarem o alvo! São quatro vitórias em quatro jogos, mas o campeonato é longo e não vejo o elenco tendo substitutos à altura dos titulares em caso de lesões, suspensões ou até mesmo transferências. Não dá para negar que é um começo excelente, mas nessa competição ganha quem tem mais fôlego e um plantel de qualidade.

Por falar em fôlego, o Vasco ficou na roda para o Fluminense e deu sorte de sair com um pontinho do Maracanã. Achou um gol logo no início do jogo e foi só! Vi muita gente criticando o Fábio pelo erro, mas, no estilo de jogo do Fernando Diniz, os jogadores estão sujeitos a isso e o mais bacana é que o treinador não deixa de encorajá-los. Inclusive, já vi o Alisson, do Liverpool, cometendo falhas até piores, que ninguém mais lembra, mas que também contava com a confiança do treinador Klopp.

O que não dá para esquecer é que o Flamengo acabou de pagar uma multa de quase 20 milhões pela rescisão do Paulo Sousa e já tem gente pedindo a cabeça do Sampaoli após mais uma derrota. Não sei como é o contrato do novo treinador do Flamengo, mas a panela de pressão já começa a sacudir na Gávea e já houve protesto no desembarque do time ontem.

Enquanto isso, Dorival Júnior ganhou mais uma com o São Paulo e, embora ainda cedo, já vai caindo nas graças da torcida tricolor. Por outro lado, como era de se esperar, Luxemburgo não tem tido vida fácil no Corinthians. Vi até que ele se reuniu com os torcedores para pedir a confiança deles, mas isso se adquire dentro de campo. Sei que ele é malandro e isso pode até dar uma amenizada, mas de nada vai adiantar se as vitórias não vierem.

Continua após a publicidade

O mesmo posso falar do Vagner Mancini, no América-MG. Neste fim de semana, perdeu a quarta seguida no campeonato e, mesmo tendo feito um bom trabalho no clube, não continuará por muito mais tempo se não vencer os adversários.

Não gosto do comportamento do Abel Ferreira, mas também elogio quando tem que ser elogiado! Ganhou de 5 do Goiás fora de casa e, apesar de não jogar um futebol bonito, é muito eficiente durante as partidas. O Fortaleza, por sua vez, estou sempre elogiando e pode pular para a segunda posição caso vença o Corinthians hoje!

Para encerrar, vi muita gente comemorando o título da Copa do Rei do Real Madrid, de Vinicius Jr. e Rodrygo, e provocando o Manchester City, adversário na Liga dos Campeões. É bom não mexer com o Guardiola porque sabemos do que o técnico é capaz, né? Ou já se esqueceram da reviravolta do time dele até a liderança no Campeonato Inglês, um dos mais disputados do mundo? Tem tudo para ser um jogão!

Pérolas da semana:

“Para entrar por dentro e surpreender o adversário em um modelo de jogo com identidade própria, o ala faz um posicionamento corporal que se coloca à disposição da primeira ou da última bola”.

“A ligação rápida e direta faz o time espetar o último terço do campo e amassar o adversário com gordura, alargando o campo e queimando a largada antes da chapada na orelha da bola”.