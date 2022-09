Alô, Tite: por que não Ganso como arma para segundo tempo na Copa?

Durante a minha caminhada pelo calçadão, um vendedor do quiosque me parou e perguntou: “PC, o Paulo Henrique Ganso não merecia estar no grupo que vai à Copa do Mundo?”. Tenho visto muito esse debate e, na minha opinião, com certeza o camisa dez do Fluminense merecia a convocação! Futebol é momento e o meia está em excelente fase, sendo essencial para o estilo de toque de bola do Fernando Diniz funcionar! É claro que ele não tem a velocidade e o preparo físico para aguentar os 90 minutos, mas poderia muito bem entrar no segundo tempo para dar um passe para um Neymar ou Raphinha, fazer uma tabela e sair na cara do gol.

Vale lembrar que, em 2010, Ganso e Neymar estavam em excelente fase no Santos, foram cotados para ir à Copa, mas Dunga não levou e deu no que deu! Resumindo, é um organizador que não temos no grupo atual da seleção! Outro jogador que está em grande fase, fazendo gol de todos os jeitos possíveis, é o Pedro! Convocação mais do que merecida e tenho certeza que também pode contribuir muito na Copa do Mundo, sobretudo em jogos mais truncados.

Sobre o Brasileirão, estou feliz com o sucesso do Cruzeiro, Grêmio e Bahia, que caminham a passos largos para retornar para o lugar que nunca deveriam ter saído! Apesar de estar na zona de classificação para a Série A, o Vasco não é um time regular e precisa abrir o olho porque o Londrina já está na cola!

Estive ontem no Engenhão e pude constatar que o Botafogo é um time totalmente desarrumado e sem solução! A única exceção é o Jefinho, um garoto rápido, driblador, que tem futuro, mas precisa aprimorar a finalização! O lado bom de ir no estádio é que não preciso ouvir o novo vocabulário do futebol brasileiro, desenvolvido pelos analistas de computadores!

Pérolas da semana:

“A ligação direta faz o clube ter mais volume de jogo e ajuda a explorar mais o ala pela beirinha, que penetra por dentro da linha de cinco, faz o X1 com o falso nove e espeta o adversário na vertical”.</

“Com um time encaixotado que briga pela segunda bola, o cão de guarda chapa na cara da bola para espaçar o campo e encontrar a profundidade pelos lados”.

Alô, geraldinos! Entenderam, lhufas?