Além da pressão da torcida, Cuca não terá vida fácil com time de veteranos

Como um admirador do futebol, aproveitei o domingo ensolarado no Rio de Janeiro para assistir Vasco e Palmeiras, no Maracanã. Antes de mais nada, me chamou a atenção o fato de nenhum dos treinadores estarem na beira do gramado, visto que foram expulsos logo na primeira rodada. O tema já foi abordado aqui na coluna algumas vezes, mas a confederação precisa tomar alguma atitude drástica para dar uma basta na falta de educação no banco de reservas.

Tudo bem que o Barbieri não é de apelar, mas quantas vezes o Abel Ferreira já foi expulso? Li uma matéria que dizia que já foram 37 cartões amarelos e sete vermelhos desde a sua chegada. Os treinadores deveriam dar o exemplo para os jogadores e para a torcida, mas não é o que vemos por aí!

Sobre a partida, gostei da atuação do Vasco, mas era nítido que os jogadores não iam conseguir manter aquele ritmo por 90 minutos e deu no que deu. Por pouco o Palmeiras não conseguiu a virada. Ainda estamos na segunda rodada do Brasileirão e já tivemos algumas trocas no comando dos clubes. No São Paulo, Dorival assumiu, ganhou de 3 a 0 do América Mineiro, mas ainda é muito cedo para dizer que isso é fruto do trabalho dele.

No Corinthians, a vida de Cuca não será nada fácil e não digo só pela pressão dos torcedores que foram contra a sua contratação. Trata-se de um time de veteranos, com Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, Fábio Santos, Giuliano, Paulinho, que não sei se terá fôlego para uma competição tão longa. Além disso, Cuca terá um verdadeiro de teste fogo nesta semana, quando enfrenta o Remo, pela Copa do Brasil, precisando reverter os 2 a 0.

Assim como o Corinthians, o Flamengo precisa reverter o mesmo placar diante do Maringá. Por falar no rubro-negro, ouvi alguns flamenguistas dizendo que gostaram do desempenho do time mesmo com a derrota. Também já comentei que os jogadores do Flamengo são acima da média para o Brasil, mas não consigo ver um conjunto como o do Fluminense, por exemplo. Vejo um espaço entre os setores defensivo e ofensivo, o que prejudica e muito durante os 90 minutos.

Gostaria de encerrar a coluna com o futebol europeu. Manchester City e Real Madrid vão se enfrentar pela semifinal da Liga dos Campeões e é impossível cravar um favorito. A minha torcida, claro, é pelo futebol bem jogado do Guardiola, mas tudo pode acontecer, ainda mais se tratando de Real Madrid, um time muito bem treinado, que cresce nos momentos decisivos.

Pérolas da semana:

“Com um jogo contínuo pela ala esquerda ou ala direita, o time encorpado amassa o adversário por dentro no 4-1-4-1, abdicando da bola e centralizando a última linha de quatro com amplitude pelas beiradas”

“Para encaixar o modelo de jogo na zona central, o treinador tem gordura para queimar no time pesado e cascudo, que faz a ligação direta para o cara do X1 encaixar na zona por dentro e chapar na cara da bola”.

“Jogadores agudos pelos lados do campo, fazendo associação e baixando a linha de zagueiros na transição com o meia central na diagonal”.

Quanta asneira, geraldinos!