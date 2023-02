A melhor resposta de Vinicius Júnior é aplicar chapéu, caneta e meter gol

Se quem viu os áureos tempos do futebol brasileiro sofre com o nível técnico atual, imagina quem esteve dentro de campo fazendo a torcida sorrir os 90 minutos? Pois é, amigos! Clodoaldo, Lima, Mengálvio, Edu, Abel e Manoel Maria honraram a camisa do Santos e devem sofrer com o time atual do Peixe, lanterna do Grupo A do Campeonato Paulista, atrás de Bragantino, Inter de Limeira e Botafogo-SP. Para se ter noção, o alvinegro empatou com São Bernardo, Ferroviária, Água Santa e perdeu para o Palmeiras no último fim de semana.

Peguei o Santos como exemplo, muito pela minha relação com o clube. Embora nunca tenha atuado por lá, sempre gostei muito do Peixe e, na infância, cansei de torcer por Pelé e cia. Mas a verdade é que esse “vírus” ataca o futebol brasileiro como um todo. Se antes cada clube tinha pelo menos três craques fora de série, hoje não temos mais nenhum no Brasil. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo… Nenhum desses!

E olha que a imprensa vive tendo emplacar um novo craque, quando surge um menino que faz duas ou três embaixadinhas. No meu Botafogo, por exemplo, bastou o Jeffinho fazer algumas boas partidas que já se transferiu para a Europa. Torço muito pelo sucesso do garoto e consigo enxergar um potencial, mas precisamos ter calma antes de taxá-lo de craque. Talvez o último jogador um pouco diferente dos demais seja o Vinicius Júnior, que vem sendo alvo de ataques racistas na Espanha.

Por perder as contas das inúmeras vezes que fui ofendido no Maracanã, tenho propriedade para falar que a melhor resposta dentro de campo, aplicando chapéu, caneta e metendo gol! Por falar em futebol europeu, acompanhei a rodada do Campeonato Inglês e, como um bom fã das zebras, celebrei as derrotas de Arsenal, Manchester City e Liverpool. É bom o Arsenal abrir o olho para não perder a vantagem que construiu nas primeiras rodadas.

Não poderia terminar a coluna sem homenagem a querida Glória Maria, lenda da TV brasileira que nos deixou recentemente. Se Angela Davis é uma grande ativista pelos direitos dos negros e das mulheres, via a Glória Maria como a maior repórter negra, referência para muitos talentos. Deixou um legado gigantesco e um vazio enorme em nossos corações! Descanse em paz!

Pérola da semana:

“Para explorar o X1, o central aciona o jogador de beirinha através da ligação direta e espeta as linhas de quatro ou cinco com a bola viva por dentro para atacar os espaços”.

“Com intensidade e consciência, o time consegue ser explosivo na diagonal e na vertical para surpreender o adversário no último terço do campo, centralizando a segunda bola”.

Geraldinos, haja saco e paciência para entender tantas asneiras dos analistas de computadores!