A farra da patota

Na última semana, li uma matéria que dizia que Tite havia definido uma “agenda de observações” para analisar o desempenho de alguns jogadores e definir o grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Antes de mais nada, acho um absurdo que, às vésperas de um torneio tão importante, o treinador da seleção ainda não tenha o elenco formado.

Disputei duas Copas do Mundo, três Eliminatórias e tenho propriedade no assunto. Não é por acaso que o Mundial é disputado de quatro em quatro anos e não vai ser a dois meses da competição que Tite vai descobrir o craque que vai nos salvar. Se já não fosse o bastante, o que me causou indignação ainda maior foi o roteiro definido para acompanhar os jogos e treinamentos: Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, França e México.

Ao lado da sua patota, o treinador fará uma viagem dos sonhos com o que há de melhor em termos de gastronomia e hospedagem com tudo pago pela Confederação. Pelo que li, são dez jogos distribuídos ao longo desse período e a panela contará com Matheus Bachi, filho do treinador, César Sampaio, Juninho Paulista, Fábio Mahseredjian e outros que eu nem sei quem são. No México, por exemplo, li que César Sampaio e Guilherme Passos foram acompanhar Puma x Santos Laguna e viram Daniel Alves perder de 5 a 1, com direito a drible desconcertante que o deixou no chão.

Agora me respondam com sinceridade: precisa ir até lá para constatar que o lateral de 39 anos não tem mais condições de disputar o Mundial? Pelo menos a comissão deve ter aproveitado os pontos turísticos da cidade, degustado bons vinhos, tacos, tortillas e burritos! Não sou bobo! Por falar em lateral, a carência é tanta que teve uma galera cogitando Rodinei na Seleção! Kkkkkk! Vamos aguardar as próximas partidas porque estou ansioso pelo relatório da comissão após esse tour gastronômico abaixo:

17/8 – Athletico-PR x Flamengo (Cleber Xavier e César Sampaio)

17/8 – Fluminense x Fortaleza (Tite e Matheus Bachi)

21/8 – Palmeiras x Flamengo (Tite e Cleber Xavier)

21/8 – Atlético de Madrid x Villareal (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

21/8 – Pumas x Santos Laguna (César Sampaio e Guilherme Passos)

23/8 – Benfica x Dínamo Kiev (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

24/8 – Pumas x Tigres (César Sampaio e Guilherme Passos)

27/8 – Juventus x Roma (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

27/8 – Arsenal x Fulham (Tite e Juninho Paulista)

28/8 – PSG x Mônaco (Tite e Juninho Paulista)

PÉROLAS DA SEMANA:

“Com uma ligação direta e transição no último terço do campo, o cenário se ofereceu desconfortável para o time inflar sem mudar a escalação com a corda esticada, aprimorando o modelo de jogo qualificado por dentro”.

“Para balançar o meio-campo, o time desconecta os setores amassando e empurrando o adversário para trás em direção ao gol e no controle da segunda bola (só existe uma!!). Para quebrar a marcação e algemar o adversário, também potencializa o homem de lado para ganhar amplitude de campo”.

Algemar

Contundente

Transição

Amplitude

Potencializar

Passar na linha Central (Seria Central do Brasil? kkkk)

Quebrar a marcação

Diz aí, geraldino! Entendeu alguma coisa?

