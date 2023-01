Os ‘craques’ que o tempo apagou

O ‘Tempo’, esse danado… Eis um adversário difícil de vencer no ‘Futebol Nosso de Cada Dia’, pelos ‘gramados da vida’ – uma frase de abertura pra crônica de gosto muito duvidoso, sei bem, mas talvez eu não seja mesmo e nem venha a ser, como um dia talvez possa ter dado a impressão, aquele talento especial, diferenciado, na arte de jogar com as palavras. A propósito, queridos leitores e queridas leitoras de 2006, é ético informar que o cronista que hoje vos escreve é o melhor que conseguirei de mim até 2023, de ‘quando’ venho. Explico: tenho a sorte de deter algum (bem pouco) controle sobre o implacável ‘Tempo’, viajando ao passado para testemunhar ou rever jogos marcantes do nosso querido Futebol. Desta vez retrocedi 17 anos até a noite de ontem após bater uma vontade de assistir de perto, no Mineirão, em Beagá, esta vitória do Fluminense (3 x 2) sobre o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, partida muito disputada em que o atacante tricolor Lenny – 18 anos, 1 mês e 3 dias – fez um golaço que o levará a ser incensado pela mídia e torcedores, apontado, nos próximos dias ou meses, como “mais um craque surgido no Brasil” ou, para os mais ‘sem noção’, o “Novo Pelé!”. Só que não! (Ih… Não me lembro se em 2006 já rolava esta expressão).

É história que se repete, tanto que deixei o futuro em meio a novos roteiros semelhantes: jogadores jovens que aparecem encantando a todos pela qualidade de seu futebol, mas, por ‘motivos mis’, acabam tendo carreiras bem menos brilhante do que o esperado, frustrando a expectativa do início nos gramados. Em 2023 – alerta de ‘spoiler’! (Essa vocês já conhecem) – até um goleiro, de um dos grandes clubes do país, encarnará como protagonista deste folhetim do esporte. Assim como fez ou fará (é por esses dias…) com Lenny, o ‘Jornal Nacional’, dedicará alguns bons minutos para enaltecer as qualidades da ‘Nova Joia’, que também vai ‘virar pauta’ no principal programa de notícias da TV brasileira. E afirmando categoricamente, em coro com os demais veículos de imprensa esportiva, que estará “nascendo o futuro goleiro da Seleção Brasileira”.

O que o ‘Tempo’, sempre Ele, decidirá? Anotem: – O jovem Lenny ainda vai nos presentear com belas jogadas e dois títulos, no Flu e no Palmeiras, tendo entre eles curta temporada (6 meses) na Europa. Lesões seguidas e atuações bem menos empolgantes acrescentarão à lista de clubes o Figueirense (SC), o Desportivo Brasil (SP), Boavista (RJ), Madureira (RJ), Atlético Sorocaba (SP) e a Portuguesa (SP), entre outros, permanecendo mais de 1 ano em apenas um deles, o último, na nada futebolística Tailândia. A Seleção, sinto informar, também ficará distante. Ao pendurar as chuteiras, em 2020, somará 21 gols em 154 jogos. Os números do Pelé a gente conhece…

– O goleiro do futuro a quem me refiro, do qual omitirei o nome (Nota da Redação da Placar em 2023: cronista falava de Hugo Souza, o ‘Neneca’, destaque no empate, 1 x 1, entre Palmeiras e Flamengo pela primeira rodada do Brasileiro de 2020, escalado pelo rubro-negro por conta de um surto de Covid-19 no elenco), apenas 2 anos e 5 meses após a ‘consagração’ e o ‘endeusamento’ precoces (característicos, aliás, da torcida do clube em que jogará) – e de também ganhar espaço no ‘JN’ –, será posto à venda, em transferência ainda não fechada, quando embarquei, para o obscuro Vissel Kobe, clube que até hoje só comemora um 7º lugar alcançado, em 2016, no ‘Japonezão’. Hugo estará na lista dos ‘negociáveis’. Isso após 71 partidas em que em 22 delas não sofrerá gol, e de conquistar títulos de peso, como o Brasileiro e a Libertadores. Mas também depois de sucessivas falhas em campo e de ganhar as páginas dos jornais populares por comprar carros importados caríssimos ou brigar e reatar com a noiva. Culpa da mídia?

Um detalhe curioso é que esteve ontem em campo outro jovem jogador que anda muito badalado pela mídia esportiva: Kerlon, que muitos de vocês, queridos torcedores e queridas torcedoras de 2006, talvez ainda não tenham decorado o nome mas trata-se daquele que criou o ‘Drible da Foca’, em que avança área dentro conduzindo a bola apenas com a cabeça. Alguns devem lembrar que ano passado, na conquista do Sul-Americano, o garoto foi apontado como ‘o craque’ da Seleção Brasileira Sub-17. Também terá passagens por clubes europeus, como a Inter de Milão e o Ajax, Eslováquia, Malta e depois indo parar nas divisões inferiores do Japão e dos Estados Unidos. Mas muitas lesões o obrigarão a abandonar os campos precocemente (Nota da Redação da Placar em 2023: em 2017, com apenas 29 anos). Antes, já terá aposentado sua jogada ‘única’ e genial, tantas serão as cacetadas que vai levar sempre que se ‘atrever’ a aplicá-la. É como já disse no primeiro parágrafo sobre o que está por trás desses destinos inesperados que acometem muitas jovens ‘promessas’ da Bola: são ‘motivos mis’ …

É importante dizer ao arisco Lenny, ao criativo Kerlon e ao futuro excelente arqueiro nacional que as nítidas ou aparentes derrocadas de suas jornadas profissionais não os impedem e nem impedirão de ganhar um bom dinheiro e ser feliz no Futebol. Assim também farão, com sucesso, outras revelações que ainda estão por surgir com inegáveis qualidades com a bola nos pés mas sem conseguir se firmar em clubes importantes ou na Seleção Nacional. Dois nomes vou deixar escapar:

– Alexandre Pato, virtuoso atacante que será revelado por um clube gaúcho, chegará à Europa antes de completar a maioridade, mas nunca terá o brilho aguardado vestindo a ‘amarelinha’. Em 2023 estará ‘sem clube, após dois anos ‘escondido’ num time de Orlando (EUA);

– e Lucas Moura, impetuoso ponta do São Paulo, que cumprirá carreira respeitável na França e, em especial, na Inglaterra, porém sem jamais assumir protagonismo na Seleção Brasileira. Em 2023, aliás, o atleta já estará amargando cinco anos sem ser lembrado nas convocações. São ‘motivos mis’, inclusive alguns indecifráveis. O ‘Tempo’ nunca foi de dar satisfações a ninguém.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 3 FLUMINENSE

Competição: Copa do Brasil de 2006 (Quartas-de-final)

Data: 26 de abril de 2006 (quinta-feira)

Horário: 21h45

Estádio: Mineirão

Local: Belo Horizonte (MG)

Público: 22.629 pagantes

Renda: R$ 179.290,00

Árbitro: Paulo César de Oliveira

Assistentes: Edmilson Corona e Geraldo Pinheiros

CRUZEIRO: Fábio; Jonathan, Luizão, Edu Dracena e Anderson Paim (Kerlon); Diogo Mucuri, Augusto Recife, Wagner e

Francismar (Diego Silva); Gil Ribeiro e Élber Giovane. Técnico: Paulo César Gusmão

FLUMINENSE: Fernando Henrique; Thiago Silva, Roger e Thiago; Rogério (Cláudio Pitbull), Marcão (Romeu), Arouca, Petkovic e Marcelo; Lenny e Tuta (Gabriel). Técnico: Oswaldo Oliveira

Gols: Primeiro Tempo: Petkovic, aos 43’; Segundo Tempo: Lenny, aos 6’; Élber, aos 10’; Lenny, aos 25’; Wagner, aos 43’

Cartões amarelos: Tuta e Romeu (Fluminense); Wagner, Élber e Fábio (Cruzeiro)