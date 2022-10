O valor de ser ‘o primeiro’ no Futebol

Ele volta no tempo para dar aos torcedores (alerta de!) spoilers do que ainda vai acontecer

Em todas as viagens que faço ao passado, são sempre pouquíssimos os que creem no fato de ser eu, sim, um Viajante do Tempo, vindo de 2022. Mas é desses que tento extrair uma resposta: sobre se em suas épocas também tínhamos (ou têm-se) a sensação de que o mundo está andando pra trás… Será? Deixei o século 21 em meio a uma ‘eleição’, algo que já é de conhecimento de muitos de vocês, queridos leitores e queridas leitoras de 1902, pois em março deu-se a quarta disputa presidencial em nosso país, a primeira de forma ‘direta’, levando Rodrigues Alves ao poder. Os pleitos (votações) para cargos importantes da instaurada República ganharão, creiam-me, caráter universal – um direito de todos que revelará a vontade da maioria e, justamente por isso, vão gerar esses momentos com a falsa impressão de que estamos retrocedendo.

Mas não. Se de fato, por alguma espécie de ‘imantação histórica’, marcos importantes se atraem e aglomeram-se ao redor das passagens de século, tivemos ontem, nesse aprazível 3 de maio do segundo ano do Século 20, ótimo exemplo disso: o primeiro confronto de futebol (do qual todos já devem ter ouvido falar) entre dois clubes, a Associação Athlética Mackenzie College e o Sport Club Germânia, no Campo do Parque Antártica Paulista. E se lá estive, justifico, foi para testemunhar o “primeiro gol oficial da história do Futebol Brasileiro”. Qual a importância disso? Parece ter nenhuma, mas, soubessem vocês a dimensão do ‘Futebol’ daqui a 120 anos, no Brasil e no Mundo, atestariam que tudo está andando pra frente, sempre. Principalmente quando nem nos damos conta, nos pequenos detalhes. Só o tempo nos faz enxergar o avanço contínuo e pra melhor da Humanidade. O papo é sério mesmo.

Ontem deu-se um passo importante rumo ao Amanhã. O primeiro gol oficial por aqui daquele que será o esporte mais amado do Planeta. No jogo (outros textos deste Diário – que cordialmente acolheu minha resenha – tratarão do ocorrido), vestido com camisa vermelha, mangas e calções brancos cumpridos, o Sr. Mario Eppingaus, jogador do Mackenzie, teve a honra de assinalar o ‘primeiro gol oficial’ no Brasil, já que a peleja encerrou a fase de amistosos e inaugurou a primeira competição entre associações que incluem o futebol entre suas atividades esportivas.

Deu-se o marco histórico ainda na primeira metade do jogo, que terminou com a vitória, de 2 gols contra 1, do clube alvirrubro (fundado há quatro anos, em 18 de agosto de 1898) sobre a equipe de azul e preto do Germânia. O torneio, que reúne ainda os clubes Paulistano (cuja dissidência levará à criação do futuro ‘São Paulo’), Sport Club Internacional (formado basicamente por imigrantes europeus) e o São Paulo Athletic Club (do já famoso Charles Muller), todos integrantes, desde dezembro último, da ‘Liga Paulista de Foot-ball’, é o embrião do que, no futuro, conheceremos como Campeonato Paulista de Futebol, ou “Paulistão”, para os mais íntimos – torneio que ainda existirá em 2022 mas terá como protagonistas outras agremiações da cidade de São Paulo.

Também existirão, saibam, campeonatos no Rio e em todos os cantos do país. Sim, o chamado ‘Futebol’, há menos de uma década entre nós, vai se expandir mais que as linhas de bondes que já atravessam as grandes cidades. E sem oferecer risco como o fortalecimento contínuo da Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Áustria – fiquem atentos a isso! O Futebol, com esta nova grafia, fará a vida mais divertida e será a “Alegria do Povo!”, aguardem…

Este curioso ano de 1902, queridos leitores e queridas leitoras, traz em si um certo aroma que me remete a outra passagem de século que já vivi – daqui a 98 anos. Confuso, né? São muitas as novidades por aí… E o aumento das imigrações, assim como a Febre Amarela, são fatos que mais uma vez podem fomentar a crença num mundo que está piorando em vez de melhorar. Pois deixo aqui mais uma revelação do futuro: existirão bólidos com os quais dominaremos os céus, cruzando até mesmo o espaço. E mesmo vocês ainda não conhecendo a palavra, sugiro que guardem esta frase que será comum em meados de 2022: “Foguete não dá ré!”.

O Mackenzie parecia mesmo um ‘foguete’ ontem, atuando com muito mais força e velocidade do que seu adversário. Ainda no primeiro ‘half-time’, o Sr. Kirschner empatou a partida, mas outro distinto paulistano, o Sr. Alício de Carvalho marcou, já na segunda metade da partida, um segundo tento, sacramentando a vitória do Mackenzie, equipe formada pelos estudantes da Universidade de mesmo nome. E aos que não estiveram lá, registro que não era acanhado o número de famílias que compareceram ao Campo para acompanhar a disputa. No próximo século, infelizmente, a presença de grupos familiares nas plateias será mais rara.

Mesmo assim, reitero: o mundo estará seguindo para melhor. Mesmo quando não for o que parece. Emoções não faltaram – e é esta a característica e a causa do futuro sucesso do futebol. Um dos melhores jogadores do Germânia – clube que, a propósito, terá que, por decorrência da tal Tríplice Aliança, ser rebatizado como ‘Clube Pinheiros’ –, o Sr. Muss, teve uma queda que o fez deixar o campo. Mas um acerto das equipes permitiu a entrada de um substituto. Como prova de minha condição de ‘Viajante do Tempo’, reproduzo aqui o que dirá, ainda hoje, sobre a peleja, o prestigiado jornal ‘O Estado de S. Paulo’: “O team do Mackenzie tem muito mais velocidade que seu concorrente e, devido a isto, do começo ao fim, a bola manteve- se mais favorável ao Mackenzie (…)”.

Concordo com a análise, mas apesar do gol histórico – alerta de ‘spoiler’! –, não será o Mackenzie, de Higienópolis, e sim o São Paulo Athletic Club a vencer o torneio. O Mackenzie, aliás, jamais será campeão paulista de ‘Fut-Ball’, mas um reencontro comemorativo entre Mackenzie e Germânia se dará daqui a 100 anos, batizado de ‘O Jogo da Saudade’, vindo a acontecer nova vitória dos alvirrubros, por 3 x 2. Já sobre os atletas ontem em campo. o mais famoso, e cuja a mão tive a honra de apertar, será o zagueiro Belfort Duarte, que, pela fidalguia, batizará um prêmio dado aos mais leais no esporte. E, sinto informar, pouco ou nada se falará do primeiro artilheiro, o Sr. Mario Eppingaus, no futuro.

O quase esquecimento deve-se em grande parte ao grande número de marcos no novo esporte, trazido pelos ingleses ao nosso país. Teremos, por exemplo, o ‘primeiro gol no profissionalismo’ (não disse que tudo só avança?), que Friedenreich (anotem este nome!) alcançará daqui a 31 anos, em 12 de março de 1933 – num São Paulo (o dissidente) 5 x 1 sobre o Santos F. C., equipe do litoral do estado; e, antes disso, o primeiro tento da Seleção Brasileira de Futebol (sim, existirá) em um torneio reunindo escretes de vários países, a ‘Copa do Mundo’: Preguinho, do Fluminense, o que se dará em 1930. Sem falar em marcos mundiais, como o primeiro de todos os gols da história; o ‘primeiro gol em copas’, o ‘primeiro gol de bicicleta’ (essa não terei como explicar sem estragar a novidade); e até o primeiro ‘gol contra’ do Brasil em Copas, que acontecerá em 2014, aqui mesmo, na ‘terrinha’.

Como se vê, ser ‘o primeiro’ no Futebol terá seus méritos mas não marcará o Amanhã de forma inapelável. Já na tal ‘eleição democrática’, da qual já lhes falei, queridos leitores e queridas leitoras de 1922, quem vier a ser ‘o primeiro’, o ‘mais votado’, terá sim grande impacto nas nossas vidas e na nossa crença num futuro melhor. Mas também não decidirá por completo e de forma definitiva o porvir. No fim, sempre encontraremos a rota para o destino que sonhamos. Repetindo o mantra: “Foguete não dá ré!”. Com um detalhe importante. Para alcançar os nossos melhores e mais dignos objetivos, temos que fazer como o time do Mackenzie: acelerar! Que venha a nós o ‘Futebol’! E outras mudanças!

FICHA TÉCNICA

MACKENZIE 2 x 1 GERMÂNIA

Competição: Amistoso (‘Falsa Final da Copa de 1902’)

Data: 3 de maio de 1902

Local: Campo do Parque da Antarctica Paulista

Horário: 15h

Árbitro: Antônio Casimiro da Costa

MACKENZIE: Rehder, Belfort Duarte e Warner; Sampaio, Alício de Carvalho e Lourenço; Yelrd, Eppingaus, Pedro Bicudo, Armando Paixão e Lopes

GERMÂNIA: Brasche, Riether e Nobiling; Kawwal, Baumann e Muss; Linz, Russo, Kirschner, Nicolau Gordo e Hinghehardt

Gols: Primeiro Tempo: Eppingaus (Mackenzie), Kirschner (Germânia); Segundo Tempo: Alício de Carvalho (Mackenzie)

