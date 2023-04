O jogador mais ‘animal’ do Brasileiro

Vai começar o Brasileirão! “O cronista é um perdido no Tempo”, dirão vocês, queridos leitores e queridas leitoras de 1997, visto que a disputa já está em andamento e teve, ontem, na 17ª rodada, um dia histórico, com Edmundo, do Vasco, marcando todos os 6 gols na goleada sobre o União São João, de Araras (SP): 6 x 0. “Perdido” não estou; mas de fato sou de outro “Tempo”, mais precisamente de 2023, de ‘quando’ vim, graças a uma engenhoca que me conduz ao passado – ou melhor, exclusivamente a jogos de futebol do passado. E para provar o que digo vou deixar registradas aqui algumas ‘premonições’, na verdade constatações (futuras) do que ainda está por ocorrer nesta temporada. O feito de Edmundo ainda será, daqui a 26 anos, o recorde em número de tentos assinalados por um jogador num mesmo jogo do Campeonato Brasileiro (assim como na Copa do Brasil), qualificando-o como protagonista da maior atuação individual de um atleta na história das duas principais competições nacionais. O Vasco será o Campeão da disputa em curso (vencendo o Palmeiras na final) e o atacante, o artilheiro, batendo outro recorde, pois alcançará 29 gols pelo clube da Cruz-de-Malta – superando os 28 de Reinaldo, do Galo, de 1977. Quando criou o apelido de ‘Animal’ para o craque, o locutor Osmar Santos acertou em cheio na escolha das palavras, como sempre. Até 2023, ainda será ele, Edmundo, o mais ‘animalesco’, indomável e ‘matador’, entre todos os milhares de jogadores que já entraram em campo pelo Brasileirão!

Vocês que agora me leem e riem das credenciais que apresento passarão a me dar crédito à medida que todas essas previsões se confirmarem. Vou além: em 2023, Edmundo estará rugindo apenas na mídia, como comentarista esportivo, mantendo a índole explosiva que é a sua marca, mas com qualidades e autenticidade únicas. Se hoje joga “com o coração no bico da chuteira”, como alguns já disseram, amanhã fará análises com o coração junto ao microfone. Arrisco dizer que não terá, de certa forma, reconhecimento à altura de seu futebol, em parte pela ‘ficha corrida’, ou por uma imagem, digamos, ‘pouco positiva’, que está construindo a sua volta – que não condiz com a realidade, garanto, pois um dia terei a oportunidade de atestar sua grandeza também fora de campo. O fato de o União São João ser um recém-chegado à Série A e Lanterna do torneio não diminui em nada a atuação (antológica!) do atacante, que abriu o placar aos 27 segundos da etapa inicial, fez 4 dos outros 5 gols num intervalo de 11 minutos do Segundo Tempo e ainda se deu ao luxo de perder um pênalti. ‘Animal’, mesmo. Feroz!

Méritos ainda ao treinador vascaíno, o tarimbado Antônio Lopes, que do banco viu seu goleador pedir substituição após ser atingido por um zagueiro adversário, mas preferiu mantê-lo em campo – após ouvir o médico da equipe, claro. Ganhou o Futebol! Pena que somente 1.313 torcedores (extraoficialmente 1.314, com a minha presença) testemunharam o ‘show solo’ do atacante, que vai encerrar a carreira somando 360 gols em 744 partidas (10 em 39, pela Seleção). Mas apesar do sucesso e de estar vivendo, neste momento, o ápice da carreira, com certeza o melhor jogador em atuação no Futebol Mundial este ano (exceto para a Fifa, claro, e sua miopia quanto aos gramados do Terceiro Mundo), inexplicavelmente esquentará banco na Copa do Mundo do ano que vem, na França, dando as caras praticamente apenas nos minutos derradeiros da finalíssima, da qual me eximo de dar detalhes. E mesmo assim deixará gravadas na memória da torcida brasileira imagens de toda sua intensidade e vontade de ganhar tudo, mas tudo mesmo, que se dispute com a bola rolando. Fome de Leão!

“Au, Au, Au, Edmundo é Animal!!!”, diz o grito com que a torcida do Palmeiras oficializou o apelido, devidamente adotado pela massa vascaína. Registro que a primeira vez que me surpreendi com o jovem crescido no bairro do Fonseca, em Niterói, foi ao assistir, por acaso do Destino, seu aparecimento entre os titulares, em 1992, num coletivo durante pré-temporada do Vasco em Lambari, no Sul de Minas. Naquele dia, já deu pra ver que tratava-se de um ‘E.T. de Varginha’ (personagem da região), um craque de outro planeta, talvez fora de seu tempo, vindo do Futebol do Futuro. Profissionalmente, “sempre o primeiro a entrar em campo para treinar e um dos últimos a sair”, atestarão no porvir os repórteres que acompanham sua carreira. Depois vieram os títulos no Palmeiras, o Parma, na Itália, as passagens por Flamengo e Corinthians, a volta ao Vasco… Ainda este ano, dará novo concerto individual em mais uma atuação memorável, contra o principal rival. Anotem: no jogo contra o Flamengo, na próxima Fase, o Vasco goleará o Flamengo por 4 x 1, com 3 gols e ‘dancinhas’ de Edmundo, humilhando seus marcadores. Provando que talvez seja mesmo um Gênio fora de seu Tempo. Fico a imaginar quais seriam a repercussões das coreografias debochadas do craque em 2023, quando teremos outro nome na boca do povo: o ‘Tik Tok’, futura rede social que também vai ‘infernizar’ a vida de qualquer um. Aguardem! Dela, também perderemos de goleada.

PARA VER OS GOLS DE EDMUNDO NO JOGO

https://www.youtube.com/watch?v=PvyubhzyI88

FICHA TÉCNICA

VASCO 6 x 0 UNIÃO SÃO JOÃO

Competição: Campeonato Brasileiro de 1997

Data: 11 de setembro de 1997

Estádio: São Januário

Local: Rio de Janeiro-RJ

Público: 1.313 pagantes

Renda: R$ 14.390,00 (cruzeiros)

Árbitro: Cléver Assunção Gonçalves

Assistentes:

VASCO: Márcio; César Prates, Alex, Mauro Galvão e Felipe; Luisinho (Odvan), Nasa (Fabrício Eduardo), Juninho Pernambucano (Mauricinho) e Ramón; Edmundo e Pedrinho

Técnico: Antônio Lopes

UNIÃO SÃO JOÃO: Adinam; Paulo Salles, Lica, Balu e Léo; Augusto, Ricardo Lima, Kelly (Vágner) e Mazinho (Leonardo) (Jefferson); Itamar e Lizandro

Técnico: Basílio

Gol: Primeiro Tempo: Edmundo, a 1′; Segundo Tempo: Edmundo, aos 23′, 27′, 29′, 34′ e 44′

Cartões amarelos: César Prates, Edmundo, Luisinho e Felipe (Vasco); Lisandro e Lica (União São João)

Cartões vermelhos: Balu (União São João)