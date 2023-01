O fim do ‘início’

Para início de conversa, esta resenha tentará ser ‘Dinâmica’, ‘Divertida’, ‘Emocionante’, ‘Agregadora’ e, se algum ‘capilé’ render, ‘Beneficente’. Todos intuitos sublinhados na criação deste torneio de Futebol em um dia só, que muitos de vocês, queridos leitores e queridas leitoras de 1916, acompanharam ou souberam que se deu ontem, nas Laranjeiras, com triunfo do Fluminense Futebol Clube: 1 x 0 no América. Mas me esquivarei do estrangeirismo desnecessário, que enxerga sofisticação em batizar a disputa em latim: ‘Torneio Initium’. Bola fora! Mas a festiva competição lançada pela Associação dos Cronistas Esportivos do Rio (Acerj) atravessará o século levando entretenimento e congraçamento às torcidas não apenas da Capital Federal, mas de Minas e Espírito Santo, onde será reproduzida a partir do ano que vem, do Paraná, em 1918, São Paulo, Pernambuco e Bahia (em 1919), Ceará (1920), Rio Grande do Sul (1921) e outros estados do Brasil, provando a empatia da ideia. Como sei de tudo isso? É mister informar que sou um ‘Viajante do Tempo’, vindo de 2023, Século 21, quando, infelizmente, o ‘Torneio Início’ (devidamente aportuguesado) já não existirá, ao menos nos principais centros do esporte, abandonado em nome de formatos e calendários copiados da Europa. Mas com ao menos um militante, este que vos escreve, na defesa da volta deste que será um marco na História do nosso Futebol. Torneio Início… “É coisa nossa”!

No campo da Rua Guanabara, sede do clube, o tricolor carioca contou com o faro de gol de Welfare, artilheiro solitário também na primeira partida do dia, contra o São Cristóvão. Adianto a todos que este forte elenco amador do Fluminense, que conta com o “Trio de Ouro” da Seleção Brasileira – Marcos Carneiro de Mendonça, Chico Netto e Vidal – ano que vem inicia gloriosa jornada que o levará ao tricampeonato (1917/18/19). Até 1977, último ano em que haverá Torneio Início no Rio (em edição extemporânea, após 10 anos sem a festa), o clube amealhará 9 conquistas de abertura do Campeonato, um a menos que o Vasco da Gama, fadado a se tornar o papa-títulos do formato, com 10 triunfos.

Botafogo (8) e Flamengo (6) completarão o topo da lista, mas a democrática disputa – com jogos ‘relâmpago’, de 20 (10 + 10) ou 30 (15 + 15) minutos; a final com mais, 20 + 20 ou 30 + 30; e empates decididos pelo maior número de escanteios a favor – permitirá que agremiações menos encorpadas levantem o caneco, como Andarahy, Canto do Rio, Carioca, Mackenzie, Modesto, Olaria, Deodoro e Campo Grande, todos vindo a conquistá-lo uma vez. Em São Paulo, não será diferente. Na última das 42 edições do torneio, em 1996, a Portuguesa vai se sagrar campeã em final (1 x 0) contra o modesto Rio Branco. O que me obriga a repetir a frase que deixo como sugestão para futuros ‘programas de auditório’: Futebol como alegria do Povo… “É coisa nossa”!

Serão tantas e tão belas histórias… Dentro de 11 anos, por exemplo, o vencedor de ontem, Fluminense, vai protagonizar fidalga atitude desportiva quando, já campeão, se dará conta de ter infringido o regulamento e, por iniciativa própria, comunicará o erro, solicitando a anulação do título, sendo prontamente atendido. Ano após ano, seguindo a concepção original da Associação de Cronistas, a renda dos jogos vai ser revertida a instituições sociais, benefício inaugurado ontem pelo ‘Patronato de Menores’. No Rio, o paulistano Palmeiras um dia também vai ganhar a maratona de jogos na Capital, daqui a cinco anos, como convidado. Tamanha e crescente será a empolgação com a data que, em 1951, teremos um primeiro e único Torneio Início juntando Rio e São Paulo. Pena que vai acabar…

E não me perguntem o porquê, mas adianto que daqui a 107 anos os clubes estarão mais e mais tornando-se empresas capitalistas e iniciativas com motivações populares estarão em baixa. Nem estádios com área de acesso mais barato teremos mais. Por isso voltarei a 2023 convicto em minha cruzada pelo retorno do Torneio Início. Desvalorizar ideias genuinamente brasileiras, infelizmente… Também “é coisa nossa”.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 AMÉRICA

Competição: Torneio Início de 1916 – Final (Primeira edição do formato no Brasil)

Data: 16 de abril de 1916

Local: Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro

Público: cerca de 5 mil espectadores

Renda: registros não encontrados

Árbitro: Antônio de Miranda

FLUMINENSE: Morais, Chico Netto e Vidal; Kentish, Osvaldo e Laís; Celso, Barthô, Welfare, Couto e Calvert

AMÉRICA: Ferreira, De Paiva e Paulino; Nebulosa, Paula Ramos e Badú; Witte, Haroldo, Ojeda, Álvaro e Nelson

Gol: Welfare

