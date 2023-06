Ele volta no tempo para dar aos torcedores (alerta de!) spoilers do que ainda vai acontecer

Só o Tempo nos permite identificar e entender momentos da vida que são (ou melhor, foram) cruciais para o prosseguimento da jornada, momentos de virada, que marcam nossa trajetória. É preciso o tal “olhar de retrovisor’ – que detenho, pelo fato de, creiam-me, ter vindo do Futuro, mais precisamente de junho de 2023, a poucos dias de se comemorar 30 anos dessa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, ontem, que encerrou os 17 anos (16 anos e 9 meses) do Verdão ‘na fila’’, sem títulos no Campeonato Paulista. Posso garantir a vocês, queridos leitores e queridas leitoras de 1993, que a efeméride terá importância bem maior do que a conquista em si.

Vocês ainda não sabem, mas os 4 x 0 na segunda partida da final – após a derrota por 1 x 0 no primeiro encontro – marcará uma virada muito maior, pois a partir de hoje o ‘Palestra’ entra numa das fases de ouro da sua História, ganhando, nos próximos 19 meses, anotem, nada mais que 5 títulos: 2 Brasileiros – o primeiro ainda este ano, 19 anos após o último triunfo, e 1994 –, outro Bi no Paulistão (1994) e um Rio-São Paulo. Até dezembro, na temporada em curso, só não vai papar a Copa do Brasil. Uma arrancada da qual a goleada de ontem foi apenas o primeiro capítulo. E pensar que teve torcedor e torcedora que deixou de assistir ao jogo para jantar com o ‘outro amor’, pelo Dia dos Namorados.

Não por acaso este 12 de Junho de 1993 será eternamente lembrado como o ‘Dia da Paixão Palmeirense”. Como toda história de amor, essa também terá suas turbulências. O regulamento era polêmico, e mesmo o Palmeiras tendo feito 3 x 0 no tempo normal, dois gols a mais do que o adversário no jogo anterior, previa, neste caso, prorrogação. Ao Palmeiras, só a vitória interessava nos 30 minutos extras, tempo suficiente para Evair, o ‘Matador’, dar a estocada final. Logo ele, que voltava ao time ‘mordido’, após meses de afastamento, seja por lesão ou por decisão do antigo treinador. ‘Mordidos’, aliás, estavam todos, revoltados com a comemoração do atacante corintiano Viola, que na primeira partida comemorou seu gol imitando um ‘Porco’, símbolo adotado como mascote e símbolo pelo Palmeiras há 7 anos (em 1986). Deu no que deu! E anotem: a conquista do Rio-São Paulo deste ano será em final contra o mesmo Corinthians. Chupa, que é de uva… Verde!

O ano terminará com números fantásticos para o alviverde paulistano: serão 84 jogos, com 52 vitórias, 19 empates e 13 tropeços; 147 gols pró, 70 (a metade) contra. O artilheiro na temporada será Edmundo, podem me cobrar, que vai balançar as redes 27 vezes. Uma jornada épica que vai virar, inclusive, documentário de longa-metragem, “12 de Junho de 93 – O Dia da Paixão Palmeirense”, aguardem. Vocês, torcedores do Verdão, ainda hão de assistir. Pelo menos quatro vezes. Uma pra cada gol da partida de ontem.

Deste superelenco, montado no segundo ano da Parmalat como patrocinadora do time, alguns jogadores vão brilhar além dos limites do Palmeiras – se é que eles existem (gostou dessa, torcedor?). Dois deles – o meia Mazinho (deslocado da lateral-direita pelo jovem técnico Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista há 3 anos, comandando o Bragantino) e Zinho – estarão com a ‘amarelinha’ na Copa do Mundo do ano que vem. E mais não digo. (Nota da Redação da Placar em 2023: seriam campeões mundiais nos Estados Unidos). Mas muitos cumprirão passagens de sucesso na Europa, encantando novos corações apaixonados. Por outros clubes.

Cinco destaques de ontem e na campanha vitoriosa no Paulistão não serão levados para o Mundial mas nem por isso deixarão de marcar seus nomes na história palmeirense: César Sampaio (o capitão, na Seleção em breve); Roberto Carlos (promessa recém contratada ao União São João, de Araras, jogará as Copas de 1998, 2002 e 2006); Edmundo seguirá na campanha do ano que vem e será eternamente lembrado pelos torcedores do Palmeiras, pra onde voltará em 2006; Evair vai encerrar a carreira como o oitavo maior artilheiro da história do ‘Palestra’ (126 gols em 245 jogos) e, além de ontem, terá outras participações decisivas em futuros momentos históricos do alviverde, como a conquista de uma Libertadores da América, que será a primeira do clube (Nota da Redação da Placar em 2023: marcaria o primeiro gol na final de 1999, em vitória sobre o Deportivo Cali, da Colômbia); e Edílson, o ‘Capetinha’, mas esse de forma diferente. O atacante vai defender justo o rival Corinthians, e não apenas assinalará gols contra o Palmeiras como também ficará marcado por provocações dentro de campo, com a camisa alvinegra, ao antigo clube. Tudo a ver com o Dia dos Namorados. Nem todo amor é eterno. O Tempo também nos ensina.

PARA VER OS MELHORES MOMENTOS DO JOGO NA VOZ DE OSMAR SANTOS

https://www.youtube.com/watch?v=3RebIzJfaFI

Continua após a publicidade

PARA ASSISTIR AO DOCUMENTÁRIO SOBRE A VIRADA DO PALMEIRAS EM 1993

https://www.youtube.com/watch?v=6Mv6-PecB4o

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 0 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Paulista de 1993 (Final)

Data: 12 de junho de 1993 (sábado) Estádio: Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)

Local: São Paulo (SP) Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: José Aparecido de Oliveira

Público: 104.401 torcedores

Renda: Cr$ 18.154.900,00 (Cruzeiros)

PALMEIRAS: Sérgio; Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão, Roberto Carlos, César Sampaio, Daniel Frasson, Edílson (Jean Carlo), Zinho, Edmundo e Evair (Alexandre Rosa) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CORINTHIANS: Ronaldo Giovanelli; Leandro Silva, Marcelo, Henrique, Ricardo, Marcelinho Paulista, Ezequiel, Neto, Paulo Sérgio, Viola e Adil (Tupãzinho, depois Wílson Ricardo) Técnico: Nelsinho Baptista

Gols: Primeiro Tempo: Zinho, aos 36’; Segundo Tempo: Evair, aos 29’; e Edílson, aos 38’; Prorrogação: Evair, aos 9 min do 1º Tempo

Cartões Vermelhos: Tonhão (Palmeiras); Ronaldo Giovanelli, Henrique e Ezequiel (Corinthians)