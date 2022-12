Bate-volta — dia 12: nunca é só futebol

“Futebol é muito mais que um jogo” se consolidou como uma daquelas frases da qual nunca saberemos o autor mas que sempre será citada por alguém que quer exibir certo grau de ‘intelligentsia’ ao falar sobre o esporte mais popular. A ‘filosófica’ sentença deve estar no ‘trending tops’ do Twitter desde ontem – evocada por sites, programas esportivos e nos botequins –, após a ‘engajada’ vitória da Suíça (2 x 1), de virada, sobre a Sérvia – dando um gostinho do que eles querem pra valer: ‘virar’ a situação de Kosovo, em território sérvio, cuja independência foi declarada unilateralmente em 2008 mas segue não reconhecida pelo oponente nos dois campos (o da bola e o da geopolítica). Os gols suíços foram marcados por Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka – ambos descendentes de albaneses, maioria étnica do Kosovo –, que comemoraram fazendo com as mãos a águia, ave-símbolo da bandeira da Albânia. Os gestos e a polêmica que se instaurou serão rememorados intensamente daqui a quatro anos, quando os dois países, por ironia do destino, estarão de novo no mesmo grupo da Copa no Catar – e também o Brasil, juro, mas a esta altura, indo pra terceira rodada, já os teremos batidos, restando Camarões. Estará assim: a Seleção classificada; os outros três ainda com chances. Como é que sei disso tudo? Simples, queridos leitores e queridas leitoras de 2018: sou um Viajante do Tempo, que vive a flanar pelo passado, nos grandes jogos da história. Daí poder garantir que em 2022 ainda serão muitos os ‘pensadores’ do Futebol, essa gente cheia de frases de efeito mas que, ao se sentar diante da TV para torcer pela Seleção, agem como torcedores comuns, soltando os clichês de sempre: “Fala sério, esse gol até eu fazia!”; ou: “O cara não faz mais nada na vida e perde um gol desse”; ou ainda: “Olha o que esse imbecil fez!”. Seres humanos… Eternamente inviáveis…

O ‘bate-volta’ de ontem, na prazerosa maratona que venho cumprindo nos intervalos das partidas no Catar, foi o mais curto dos meus passeios na Máquina do Tempo. Nunca retrocedera tão pouco, apenas quatro anos. Muito pouco também, ou nada, terá recuado a animosidade entre os dois povos até 2022. Tanto assim que o ‘aquecimento’ para o futuro confronto, na bola, será, digamos, ‘animado’. Na rodada anterior, em partida contra o Brasil, circulará pela internet uma imagem propositalmente montada no vestiário da Sérvia, em que será possível ver, sobre uniformes e chuteiras do time, o mapa do Kosovo coberto pela bandeira sérvia e seus dizeres bélicos: “Sem Rendição”, providencialmente traduzido para o albanês.

O histórico de provocações e ataques entre as etnias que no passado compuseram a Iugoslávia é vasto. E inclui um confronto pelas Eliminatórias da Euro de 2016, há apenas dois anos, quando, em jogo entre sérvios e albaneses, um ‘drone’ levando a bandeira da Albânia albanesa sobrevoou o campo, até ser interceptado pelo sérvio Stefan Mitrovic, o que provocou um tumulto tal no estádio que a partida foi suspensa, tendo placar final decidido nos tribunais da Fifa: 3 a 0 para a Albânia. Não me perguntem o porquê. Para o embate de ontem, aqui na Rússia (outro país a não reconhecer a independência de Kosovo), a preocupação era tanta que as federações de futebol dos dois países soltaram comunicados oficiais pedindo que as torcidas evitassem provocações, mas obviamente não foram atendidos.

O próprio Shaqiri, autor de um dos gols, jogou lenha na fogueira ao publicar foto das chuteiras que está usando na Copa, com o pavilhão de Kosovo estampado ao lado do suíço. Ele nasceu em Kosovo e, assim como milhares de compatriotas, exilou-se na Suíça fugindo da Guerra pela independência contra a Iugoslávia (quando mais de 10 mil pessoas morreram ou desapareceram entre 1998 e 1999). Li que cerca de 90% do povo kosovar é de origem albanesa e o outro artilheiro da jornada de ontem, Xhaka, é exemplo: nasceu na Suíça mas com mãe da Albânia e pai kosovar de passado militante, mantido preso três anos e meio, nos anos 80, por participar de manifestações políticas contra o governo. Em alguns momentos fica difícil aconselhar alguém com aquele outro chavão do futebol: “O time do outro lado é ‘adversário’; não é inimigo’. Nem sempre.

Os dois atletas, a propósito, estarão em campo na partida que assistirei ao voltar a 2022. Assim como ontem, quando cada equipe dominou um dos tempos de jogo, na bola os dois lados da celeuma terão poderio equilibrado. Os ‘Águias Brancas’, como é chamado o escrete sérvio, estarão a um empate da classificação. Do elenco suíço que está aqui disputando o Mundial da Rússia, nove repetirão a dose no Catar, uma Copa que, quando deixei o futuro, vinha sendo marcada por muitas manifestações políticas, mesmo sendo terminantemente proibidas (ou censuradas, avalie você) pela Fifa. Mas a entidade máxima, desde 2016, reconhece a federação kosovar de futebol, em postura semelhante a de Reino Unido, Estados Unidos e França. A ONU e o Brasil são exemplos dos que ainda jogam no outro time, não endossando a independência do território Kosovo. Como se vê, é mesmo “muito mais que um jogo”. E nem adianta recorrer ao Google, pois, ao menos em 2022, a busca levará ao filme de 2008 (sobre Lebron James), com que o basquete americano, esperto, se apropriou do mantra, e a uma coleção de frases de uma psicóloga e terapeuta carioca. O que me leva a parodiar o mestre Nelson Rodrigues: “Toda conectividade é burra!”.

FICHA TÉCNICA

SÉRVIA 1 X 2 SUÍÇA

Competição: Copa do Mundo de 2018, na Rússia, segunda rodada (grupo E)

Data: 22 de junho de 2018 (sexta-feira)

Horário local: 20h (15h em Brasília)

Local: Estádio de Kaliningrado, Kaliningrado

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)

Assistentes: Mark Borsch (Alemanha) e Stefan Lupp (Alemanha)

Árbitros reservas: Nawaf Shukralla (Bahrein) e Yaser Tulefat (Bahrein)

Árbitro assistente de vídeo (VAR): Felix Zwayer (Alemanha)

Árbitros assistentes do árbitro de vídeo (AVAR): Bastian Dankert (Alemanha), Carlos Astroza (Chile) e Clément Turpin (França)

Sérvia: Stojkovic; Ivanovic, Millenkovic, Dusko Tosic e Kolarov; Nemanja Matic, Nicola Milivojevic (Radonjic), Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic (Ljajic); e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Mladen Krstajic

Suíça: Yann Sommer; Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguéz; Valon Behrami, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Blerim Džemaili (Embolo); Steven Zuber e Seferovic (Gavranovic). Técnico: Vladimir Petkovic

Gols: Primeiro Tempo: Mitrovic, aos 4’; Segundo Tempo: Xhaka, aos 6’; e Shaqiri aos 44’

Cartões amarelos: Sergej, Milivojevic e Matic (Sérvia); Shaqiri (Suíça)

