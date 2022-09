América-RJ: o último momento de um ‘ex-time grande’

Ele volta no tempo para dar aos torcedores (alerta de!) spoilers do que ainda vai acontecer

Aviso logo a vocês, queridos leitores e queridas leitoras de 1982, que este texto, mais que uma simples resenha, é uma ‘convocação’, um ‘chamado’ a todos os torcedores do América – e também aos amantes do Futebol – para que não deixem acontecer ao clube o triste destino que o futuro lhe reserva. Acreditem ou não, sou um Viajante do Tempo, vindo de 2022, e sinto informar que o querido ‘Mequinha’ chegará lá numa ‘bagaça’ tamanha que muita gente vai pensar que ele terá acabado.

Sei que hoje não é, teoricamente, o melhor dia para dar este alerta e falar sobre o assunto. Afinal, na noite de ontem, no Maraca, o time bateu o Guarani (2 x 1), na segunda partida da final, e sagrou-se campeão da recém-criada Taça (ou ‘Torneio’) dos Campeões, uma disputa de ‘cachorro-grande’. Mas o faço por ser este o último triunfo relevante e condizente com a sua tradição que a equipe carioca vai alcançar.

No início da segunda década do próximo século, daqui a exatos 40 anos, o América estará na série A2 do Campeonato Carioca e, nacionalmente, sem conseguir vaga sequer na série D, ou seja, a anos-luz de voltar à elite do nosso futebol. Se ainda terá torcida? Claro que sim. Mas encontrar uma criança ‘americana’ será tarefa difícil em gincana de estudantes. Tem que achar e levar, em carne e osso, pra ganhar os pontos. E não é piada.

Atravessei longos minutos de reflexão entre o ponto final do primeiro parágrafo e esta frase que agora leem. Ocorreu-me que talvez pudesse ser justamente este balde de água fria que estou jogando sobre vocês, americanos, neste dia pós-conquista, o estopim da sequência de descaso, abandono e más administrações que levarão o América ao quase ostracismo. Quisera ter o poder de ser seguido em minha previsões, pois se assim fosse vocês atenderiam ao meu clamor: “Salvem o América!”.

Deixei o Século 21 poucos dias após o aniversário de 118 anos do clube e adianto que em 2022, quando o noticiário esportivo ou amigos falando de futebol comentarem algo sobre ‘o América’, não será mais a equipe da bela camisa vermelha e do mais belo hino entre todos que virá à mente das pessoas. Um protagonismo que será assumido pelo homônimo mineiro. Até o ‘filhote’ de Natal, com tradições próprias, terá mais espaço na mídia e melhor colocação no ranking da CBF. O América de Pernambuco também. O do Rio, em verdade, sequer aparecerá no ranking de clubes da CBF em 2022, com 238 clubes. Isso tudo mesmo sendo a primeira agremiação a assumir o nome do nosso Continente.

E sendo também, tirando os ‘Atléticos’ (palavra genérica), o mais clonado clube brasileiro, com pelo menos outras 7 agremiações homônimas (consta que os ‘Atléticos’ serão 11). Ou seja: existem mais ‘Américas’ do que ‘Flamengos do Piauí’, ‘Fluminenses de Feira de Santana’, ‘Corinthians de Jundiaí’ e similares. Mas o primeiro ‘América’ entre todos os latino-americanos (incluindo o de Cali e quaisquer outros) em pouco mais de meio século estará quase esquecido. Pra falar a verdade, bem antes disso.

É, meus caros e minhas caras, 40 anos estão por vir para que possamos mudar isso. Ou melhor, que vocês possam, pois eu já retorno hoje ainda ao futuro. Mas de consciência limpa por ter avisado. O Futebol Brasileiro não pode ficar sem o América.

A notícia boa – mas não se iludam com isso – é que os anos 80 ainda reservam boas temporadas ao clube de Campos Sales – que, a propósito, em 2022 não existirá mais, vendido para a construção de um Shopping, sendo a nova sede esportiva em Mesquita, na Baixada Fluminense. Em 1986, por exemplo, a equipe sete vezes campeã carioca – o último em 1960, último mesmo! – chegará às semifinais do Campeonato Brasileiro, e mais não digo.

Mas nada de vulto como esta Taça dos Campeões. Mesmo com a ausência do Flamengo (atual campeão nacional), que preferiu fazer uma excursão internacional, o torneio foi criado pela CBF para preencher o calendário até a Copa da Espanha e, como se sabe, reuniu somente os campeões do Brasileirão e de outros torneios nacionais, como o Rio-São Paulo, a Taça Brasil e o ‘Robertão’ Pedrosa. Ou seja, no papel: a Copa de todas as Copas no Brasil. E deu América! O ‘Campeão dos Campeões’!

Apesar de ser uma competição oficial, a CBF, mais uma vez sinto informar aos torcedores ‘rubros’, jamais reconhecerá o América como detentor de um título brasileiro, negando as solicitações feitas pelo clube. Também adianto que será esta a primeira e única edição do torneio. O América, para quem não sabe, não detém um troféu nacional mas foi especialmente convidado a participar (o 18º clube) por ser a agremiação com maior número de participações em disputas organizadas pela Confederação, além de ter até aqui a melhor colocação no ranking da entidade, excluídos os campeões nacionais. E levantou o caneco de forma invicta, superando em sua campanha Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro (os três em seu grupo), depois Portuguesa (SP) e o Guarani de Jorge Mendonça. Épico!

Voltaram assim os dias de glória do time cuja camisa já foi vestida por Heleno de Freitas, Almir Pernambuquinho, Belfort Duarte, o zagueiro Alex, Edu (irmão do Zico), Flecha, Orlando Lelé (na Udinese) e hoje tem Luisinho Lemos, que neste retorno ao ‘Mecão’ – alerta de ‘spoiler’! – se consolidará como o maior artilheiro da história do clube, com 311 gols. Na noite desse sábado, debaixo de muita chuva e liderados por Gilson ‘Gênio’, os jogadores fizeram valer cada centavo dos 100 milhões investidos pelo presidente Lúcio Lacombe para reforçar o elenco, encerrar o jejum de conquistas e resgatar o coração de ‘americanos’ como Tim Maia, Sobral Pinto, Aérton Perlingeiro, José Trajano e Dedé Santana, entre outros.

Corre pela cidade aquela velha piada de que “a torcida do América cabe numa Kombi” (até isso vão esquecer em 2022!), mas já vibraram com as vitórias do ‘Diabo’ (um de seus apelidos) e gritaram “Sangue!” gente como Noel Rosa, Heitor Villa-Lobos, Ismael Silva, Lamartine Babo (autor do ‘mais belo hino’) e Oscarito, só para citar alguns. No futuro, outros torcedores, que vocês ainda não conhecem, ‘apertarão’ esta Kombi: o jornalista Alex Escobar, o cantor Tico Santa-Cruz e atriz Thalma de Freitas, por exemplo. Anotem esses nomes.

Do goleiro Gasperin ao baixinho genial, Gilson, autor do gol do título, todos estiveram bem na noite de ontem. Destaque também para o zagueiro Duílio, que ainda vai ter dias de glória no Fluminense, aguardem, o ex-volante do Palmeiras Pires, o ex-tricolor Gilberto (campeão pelo Flu em 1980), o tarimbado Elói e a revelação da casa, o jovem Moreno, autor do primeiro tento ontem. Após o empate na primeira partida da decisão, o 1 x 1 em Campinas, o mesmo placar no tempo normal levou à prorrogação, e foi aí que se sobrepôs a estrela deste baixinho craque de bola, Gilson ‘Gênio’.

Tenho na memória uma visita que fiz, ainda moleque, ao Fluminense, no bairro das Laranjeiras, no Rio, e pela primeira vez me aproximei de um campo profissional. Por sorte, era tarde de treino e, entre tantos jogadores consagrados da chamada ‘Máquina Tricolor’, chamou-me mais a atenção um despreocupado atleta que, à beira do gramado, fazia embaixadinha sentado, com completo domínio da bola. Era ele, o ‘baixinho genial’.

Depois de deixar o Flu, onde foi revelado, brilhou no Bahia, sempre como este tipo de ponta-esquerda que sabe armar, uma espécie de ’11 com cara de 10’. Ainda passará por outros clubes, como jogador (Grêmio, Inter de Limeira, Bangu, Santa Cruz) e treinador (os próprios Fluminense e América entre eles) mas sem nunca se afastar de Laranjeiras, do clube de coração. Um fato que será conhecido no futuro é que na véspera dessa final, sexta, Gilson disse que faria o gol do título e ouviu do vice-presidente Leo Almada a promessa de que, se marcasse de fato, ganharia um presente à sua escolha. E que hoje ou amanhã, segunda, vão juntos comprar a tão sonhada TV a cores. Ah, já ia esquecendo: daqui a três anos Gilson ‘Gênio’ será vice-campeão brasileiro atuando por um clube carioca cujas cores são o vermelho e o branco. E vou deixar essa em aberto…

(‘Nota da redação da Placar em 2022: o cronista falava do Bangu, vice no Brasileiro de 1985’)

“Hei de torcer, torcer, torcer…/ Hei de torcer até morrer, morrer, morrer…/Pois a torcida americana é toda assim …” O mais belo hino, com certeza. Não é à toa que, por muito tempo, ainda se dirá no Rio que o América é o ‘segundo time’ de todos os cariocas, tal a simpatia do clube nascido na Tijuca, Zona Norte da cidade. Espero, profundamente, que compreendam minha decisão de contar essas verdades do futuro em dia de festa para a torcida americana. É doloroso ver o estado em que estará o América em 2022.

Não sei bem como explicar a vocês, queridos leitores e leitoras de 1982, mas apenas creiam em mim: no futuro teremos computadores pessoais; e os clubes, páginas oficiais dentro de uma rede de acesso a todos, a Internet, que chega de vez ao Brasil dentro de 14 anos, em 1996, e pela qual acessaremos informações de todo tipo.

Pois bem: antes de deixar o futuro ‘visitei’ a página oficial do América, em busca de notícias sobre o clube. Fiz também uma ‘busca’ (procura) na mesma rede de computadores e encontrei reportagens interessantes, como uma sobre o sumiço de 44 milhões ganhos pelo clube na Justiça, o atraso no pagamento de salários a funcionários e jogadores, greve dos empregados do clube, derrota para o Volta Redonda … Mas também sobre o lançamento de um novo uniforme, venda de títulos para ajudar na nova sede esportiva/estádio e uma missa pelos 118 anos da instituição. E especial destaque para um inédito e recente vice-campeonato que, a exemplo da conquista de ontem, tem estatura nacional. Só que… No Brasileiro de Futebol de Botão. Detalhe: modalidade ‘dadinho’. A sorte

está lançada… Salvem o América!

PRA VER OS LANCES DA FINAL COM IMAGENS DO ‘CANAL 100’

PARA VER UMA REPORTAGEM SOBRE A CRISE DO AMÉRICA

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RJ 2 x 1 GUARANI

Competição: Taça dos Campeões (final)

Data: 12 de junho de 1982 (Sábado, às 21h15)

Local: Estádio Mário Filho (Maracanã)

Árbitro: Carlos Sérgio Rosa Martins (RS)

Auxiliares: Olinto Preussler (RS) e Luís C. Tyburski (RS)

Renda: Cr$ 5.099.600,00

Público: 11.329 pagantes

AMÉRICA-RJ: Gasperin, Chiquinho, Duílio, Everaldo e Zé Dilson (Sérgio Pinto); Pires, Gilberto e Eloy (João Luís); Serginho, Moreno e Gilson ‘Gênio’

Técnico: Dudu

GUARANI: Sidmar, Sóter, Darci, Odair e Almeida; Éderson, Júlio César (Henrique) e Jorge Mendonça; João Luís (Delém), Marcelo e Banana

Técnico: José Duarte

Gols: Primeiro Tempo: Moreno, aos 13’; Segundo Tempo: Delém, aos 17’; prorrogação: Gilson Gênio, aos 10’ do 2°

tempo

Cartões amarelos: João Luis, Chiquinho, Gilson (América), Sóter, Ernâni Banana e Odair (Guarani)

Cartões vermelhos: Darci aos 10’ do Segundo Tempo da prorrogação

