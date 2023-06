Villa, do Boca, é condenado a prisão por violência de gênero; entenda

Aqui contamos histórias do futebol sudaca, aquele que catimba y baila milongas com a bola no pé

Terminou nesta sexta-feira, 2, o caso envolvendo o atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, acusado de agredir a ex-mulher Daniela Cortés. O colombiano foi condenado a dois anos e um mês de prisão sob os crimes de “lesões leves agravadas pelo vínculo e por cometer violência de gênero com ameaças coativas”.

Apesar da sentença e de não vestir mais a camisa do clube argentino, Villa não será detido. O blog La Popular relembra o caso que aconteceu em 2020, se arrastou por três anos e explica o motivo para o jogador continuar em liberdade.

“Com base na sentença condenatória, decido: condenar Sebastián Villa Cano a dois anos e um mês de prisão com execução condicional com custas por ter sido o autor criminalmente responsável pelos crimes de ameaças coercitivas em uma disputa real com lesões leves qualificadas pelo vínculo no contexto da violência de gênero”, proclamou a juíza Claudia Dávalos, ao anunciar a sentença.

De acordo com o código penal argentino, Villa poderia pegar de um a seis anos de prisão pelo caso. Mesmo ao ser condenado por dois anos e um mês, o colombiano não será preso porque a Justiça do país impede a execução de sentenças menores que três anos, ficando suspensas. No entanto, o jogador não poderá mais ter contato com a vítima e sua família, além de realizar tratamento psicológico e se abster de álcool e drogas.

O processo aberto por Daniela Cortés, ex-mulher de Villa, diz respeito a uma briga do casal em 27 de abril de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Logo após o episódio, Daniela publicou em suas redes sociais imagens da agressão. Apesar da denúncia, a vítima afirmou durante as investigações que o colombiano era violento com frequência.

“Falei com meus pais, decidi fazer a denúncia pública depois que Villa foi embora de casa. Tinha medo por minha família e por minha filha. Fiz a denúncia porque não aguentava mais, um golpe a mais ou a menos não faria mais diferença”, declarou Daniela Cortés, segundo a imprensa argentina, ao acusar Sebastián Villa de agressão.

Segundo ela, os problemas começaram em 2018, quando o atacante foi comprado pelo Boca, se mudaram para a Argentina e Villa “começou a beber álcool e ficar cada vez mais violento”.

Continua após a publicidade

Durante o processo, Villa se declarou inocente mais de uma vez: “Acredito em Deus. Creio que tudo vai ficar bem. Tudo vai ocorrer da melhor maneira. O que eu tenho a dizer é que nunca machucaria Daniela, nem sua família. Sou inocente. Sou uma excelente pessoa, um bom filho e um bom irmão”.

Acusação de violência sexual

O atacante também é acusado de violência sexual, abuso e tentativa de homicídio por um episódio que teria acontecido em 2021, contra uma ex-companheira. A informação foi publicada pelo jornal La Nación e o julgamento deve ocorrer ainda ao final deste ano.

Sebastián Villa dentro de campo

Villa deixou o Tolima em 2018 rumo a Buenos Aires para defender o Boca Juniors. O atacante virou titular da equipe rapidamente e participou da Libertadores que terminou com título do rival River Plate, em partida decidida na Espanha, no Santiago Bernabéu. O colombiano seguiu na equipe como parte de uma reformulação e virou peça indispensável.

Entre altos e baixos, crises políticas e dentro de campo, o Boca sempre teve Villa como seu principal jogador nos últimos anos. O atacante disputou 172 partidas com o clube xeneize e participou de 62 gols – 29 gols marcados e 33 assistências.

O colombiano conquistou sete títulos com a equipe: dois Campeonatos Argentinos, duas Copas da Liga Argentina, duas Supercopas da Argentina e uma Copa Argentina. Na Colômbia, também foi campeão nacional pelo Deportes Tolima.

Vinculado contratualmente até o final de 2024, o clube argentino confirmou que o atacante não veste mais a camisa xeneize. A última vez que Villa esteve em campo foi na última quinta-feira, 1, contra o Arsenal de Sarandí. O colombiano marcou seu último gol no mês passado, no dia 3 de maio, contra o Colo-Colo, pela Libertadores.