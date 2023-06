Uruguai faz história com título inédito da Copa do Mundo sub-20

Aqui contamos histórias do futebol sudaca, aquele que catimba y baila milongas com a bola no pé

“Como todos os uruguaios, todos mesmo, eu nasci gritando gol”, disse uma vez o escritor e jornalista Eduardo Galeano, no livro ‘Futebol ao Sol e à Sombra’. Não é absurdo algum afirmar que o futebol foi o principal responsável por colocar o Uruguai no mapa. Poucas culturas estão ligadas quase que de maneira umbilical ao esporte, e o país celeste entende muito bem essa relação. Neste final de semana, mais de 70 mil uruguaios cruzaram o rio da Prata para acompanhar a seleção na final da Copa do Mundo sub-20, disputada na Argentina. O blog La Popular deste domingo, 11, destaca o título inédito, histórico e emocionante da Celeste, que bateu a Itália por 1 a 0 e conquistou o mundo mais uma vez.

A última vez que o Uruguai havia pintado o mundo inteiro de celeste foi há 42 anos, mas essa vez pode-se relevar. O Mundialito de 1980/81 que reuniu os campeões da época, hoje, não é considerado um torneio oficial. O jejum então era ainda maior. Com dor no coração do brasileiro (que nunca gosta de se lembrar), o Maracanazo de 1950 era até então o último grande feito da seleção. Foram 73 anos de seca, vivendo do passado.

Todo esse sofrimento acabou neste domingo, com o Uruguai batendo a Itália por 1 a 0, em La Plata, e conquistando o título inédito da Copa do Mundo sub-20. Talvez eu esteja exagerando o tamanho da conquista. Talvez não. Pergunte diretamente a um uruguaio e ele poderá lhe responder melhor.

O Serviço de Migração da Argentina registrou que mais de 70 mil pessoas cruzaram as fronteiras do Uruguai entre quinta-feira e sábado. O grande objetivo da maioria? Acompanhar a finalíssima do torneio juvenil. A decisão ganhou tamanha importância no país celeste que a rodada do Campeonato Uruguaio foi suspensa.

No estádio Ciudad de La Plata, na cidade próxima a capital Buenos Aires, 38.297 mil pessoas ocuparam as arquibancadas. Com a bola rolando e uma atmosfera amplamente favorita, o Uruguai simplesmente amassou a Itália. A seleção europeia pouco conseguiu atacar e não acertou uma única vez o gol adversário. Apesar do domínio, o gol do título viria com emoção e nos minutos finais. Aos 41 minutos, o ataque celeste se enroscou todo na bola parada, mas ela sobrou para Luciano Rodríguez na segunda trave. O meia de 19 anos, cria do Liverpool de Montevideo, completou para a explosão uruguaia.

Os 11 minutos de acréscimo foram de nervosismo e emoção. No melhor estilo uruguaio, a seleção celeste segurou a pressão italiana no jogo físico até o apito final. O título inédito terminou com lágrimas de felicidade de muitos jovens e torcedores.

O Uruguai já havia chegado a duas finais de Copa do Mundo sub-20. A primeira, em 1997, a Celeste perdeu para a maior rival – uma Argentina de Walter Samuel, Lionel Scaloni, Cambiasso, Riquelme e Pablo Aimar -. A segunda, em 2013, foi mais cruel. A geração de Arrascaeta caiu nos pênaltis para a França de Pogba.

Para chegar na Copa do Mundo sub-20, o Uruguai foi vice-campeão sul-americano. Depois de liderar todo o hexagonal final do torneio, na última rodada, a Celeste foi derrotada para o Brasil nos minutos finais, com gols de Andrey (Vasco/Chelsea) e Pedro (Corinthians).

O Uruguai tem uma população próxima de 3,5 milhões de habitantes, praticamente quatro vezes menor que a cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões. O país celeste é um exemplo único na captação de jovens e formação de atletas profissionais. Entende-se a necessidade de um bom trabalho nas categorias de base para sua relevância no cenário mundial. O trabalho longevo de Maestro Óscar Tabárez ensinou a importância dos ciclos e, hoje, com Marcelo Bielsa no comando da seleção principal, é difícil imaginar que os campeões do mundo sub-20 não serão bem aproveitados na categoria profissional.

“𝗕𝗼, 𝗰𝘂𝗰𝗵𝗮𝗺𝗲, 𝘃𝗲𝗻𝗶́ 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮”. 🥹 ¡@Uruguay noma’! 💪🇺🇾#U20WC pic.twitter.com/80aWowgwcP — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 11, 2023 Continua após a publicidade

Confira todos os campeões do mundo sub-20:

Argentina (6x) Brasil (5x) Portugal (2x) Sérvia (2x) Gana (1x) Espanha (1x) União Soviética (1x) Alemanha (1x) Inglaterra (1x) França (1x) Ucrânia (1x) Uruguai (1x)