River Plate vence primeiro clássico contra o Boca no “novo” Monumental

Aqui contamos histórias do futebol sudaca, aquele que catimba y baila milongas com a bola no pé

A Argentina parou neste domingo, 7, para acompanhar o maior clássico do país. Com mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas, o “novo” Monumental de Núñez recebeu seu primeiro encontro entre River Plate e Boca Juniors, que terminou com vitória por 1 a 0 da equipe millonaria. O gol veio de um velho conhecido do futebol brasileiro: Miguel Borja (ex-Palmeiras). O Superclásico entregou pênalti e gol nos acréscimos, confusão, expulsões e um futebol dominante da equipe comandada por Demichelis. O blog La Popular dá as caras na prorrogação do final de semana para destacar como foi este duelo e os números que retratam o embate entre as duas instituições.

Há uma semana atrás a resposta seria unânime: River Plate de Demichelis é favorito. A equipe que viveu anos sob o comando do ídolo Marcelo Gallardo sentiu a troca técnica, mas por pouco tempo e o DT que veio das categorias inferiores do Bayern de Munique começou a entregar resultado já nessa temporada. Líder isolado do Campeonato Argentino, são 12 vitórias em 15 jogos.

A fase foi colocada em xeque pelo Fluminense e o Dinizismo. No meio de semana, ao visitar o Maracanã pela Libertadores, o Millonario levou uma sapatada do tricolor carioca e saiu derrotado por 5 a 1. Como a equipe reagiria ao Superclásico após ser goleado fora de casa?

Ao mesmo tempo, o Boca Jrs que busca uma intensa reconstrução parece ter se achado sob o comando do recém contratado técnico Jorge Almirón. Desde que assumiu, apesar das três derrotas iniciais, foram três vitórias e um empate.

Diferente do rival, a equipe xeneize foi bem no meio de semana e mostrou força ao vencer o seu compromisso fora de casa. Foram 2 a 0 contra o Colo-Colo e a liderança do grupo. A Libertadores e as diferenças de resultados pareciam equilibrar o Superclásico.

Confira o histórico do confronto entre River e Boca: Jogos: 247

Vitórias do River: 79

Vitórias do Boca: 88

Empates: 80

Gols marcados pelos xeneizes: 317

Gols marcados pelos millonarios: 297

River Plate como mandante:

Vitórias de River: 44

Vitórias de Boca: 31

Empates: 37

Na hora do jogo, o que se viu foram 84 mil torcedores nas arquibancadas empurrando um dominante River Plate que não deixou o rival ver a cor da bola. No primeiro tempo de jogo, foram oito finalizações do time mandante e 70% de posse contra apenas um chute do Boca Jrs, distante do gol. Apesar de tudo, o domínio e volume não resultaram em gol.

O Boca conseguiu equilibrar as ações no segundo tempo, claro, dentro do possível. Comemorar empate em um clássico parece pequeno, mas a situação e contexto apontavam para isso dentro do Monumental. Até que, nos acréscimos, o árbitro Dário Herrera viu pênalti em Solari. O ex-Palmeiras e Grêmio, no apagar das luzes, Miguel Borja assumiu a bronca e converteu o tento.

A comemoração millonaria rendeu confusão entre torcedores e mais trabalho para a arbitragem. Foram seis jogadores expulsos: Palavecino, Centurión e Elias Gómez pelo River, e Valentini, Merentiel e Ezequiel Fernández pelo Boca, além do técnico Almirón.

Com o resultado, o River Plate é líder mais que isolado no Campeonato Argentino, com 37 pontos em 15 jogos – 12 vitórias, um empate e duas derrotas -. O Boca Jrs é apenas 13º colocado, com 18 pontos, em 15 jogos – cinco vitórias, três empates e sete derrotas.