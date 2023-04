Redondo: filho de ídolo nacional e novo Fausto Vera do Argentinos Jrs

Aqui contamos histórias do futebol sudaca, aquele que catimba y baila milongas com a bola no pé

O sobrenome Redondo não lhe deve soar estranho. Muito pelo contrário, pode lhe trazer memórias de um futebol técnico e majestoso praticado por um argentino esguio e de pelo largo. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, o meia central Fernando Redondo orquestrou a arte do futebol em Real Madrid, Milan e, claro, na seleção albiceleste. Cria do chamado Semillero del Mundo, Fernando começou sua carreira no Argentinos Jrs, equipe que tenta a sorte contra o Corinthians nesta quarta-feira, 19, em Itaquera, pela Libertadores. Nesta terça-feira, 18, o blog La Popular destaca um jovem também com o nome de letra F e sobrenome Redondo, filho daquele Fernando e que traça os mesmos passos do pai: Federico Redondo.

A relação entre Corinthians e Argentinos Jrs se estreitou na última temporada, quando o grande nome da equipe argentina se transferiu para o Parque São Jorge e virou titular no meio-campo alvinegro. O talento e qualidade de Fausto Vera já era algo valorizado no bairro de La Paternal e mesmo assim não parece que o meia deixou saudades. Isso porque a solução para substituir o então camisa cinco já estava dentro de casa.

‘Jovem toda a vida’ e filho do ídolo Fernando Redondo, Federico virou titular e não largou mais a posição. Com apenas 20 anos de idade, o meia central se tornou peça importante e, sem dúvida, um dos atletas de maior projeção do elenco comandado há três anos por Gabriel Millito.

“Redondo tem um passe curto muito seguro e muita mobilidade para a saída de jogo da equipe. A saída de bola do Argentinos, toda a primeira fase de construção, tudo passa por ele. É o Redondo que conecta todos os jogadores”, diz Ignacio Fusco, jornalista argentino da TNT Sports.

Pode parecer estranho já que Federico herdou a posição de Fausto Vera, mas a comparação entre os dois jogadores não faz tanto sentido: “Vera joga mais solto, um camisa cinco que chega e tem bom chute, até mesmo pisando dentro da área. Esse não é Redondo, que é um atleta mais seguro na defesa, quando precisa fazer coberturas”, complementa Fusco.

Não espere ver o nome de Redondo nas principais listas estatísticas de jogo. No Argentinos Jrs esse destaque vai para Villalba, Mac Allister e mesmo o atacante Ávalos. O que Federico oferece dentro de campo não se mede em números ou dados, a joia é fundamental para a fluidez de jogo da equipe.

Além do seu talento e as recentes atuações, vestir a camisa do Bicho e jogar bola no bairro de La Paternal parece ser o caminho ideal para quem busca o sucesso dentro das quatro linhas. Longe dos títulos, o Argentinos Jrs se destaca como o time que revelou Diego Armando Maradona ao mundo do futebol. Além do feito, a equipe é conhecida como El Semillero del Mundo justamente pelo ótimo trabalho nas categorias de base. Não só Maradona passou por lá, mas também Riquelme, Placente, Checho Batista, Cambiasso, Sorín e Fernando Redondo.

Continua após a publicidade

“O contexto de desenvolvimento é o ideal, porque Milito dá muito espaço e participação para o volante central. Além disso, ele está no Argentinos Jrs, El Semillero del Mundo”, ressalta o jornalista.

Ainda em 2020, longe de ser titular do Bicho, Federico Redondo havia se destacado o suficiente nas categorias inferiores para chamar a atenção da imprensa internacional. O inglês The Guardian incluiu o argentino como uma das grandes promessas do futebol mundial na lista ‘Next Generation’, lista que contava também com Musiala, já protagonista no Bayern de Munique, o alemão Florian Wirtz e o holandês Xavi Simons. Além dos europeus, a projeção apontava também para o brasileiro Bruninho, cria do Bragantino e que brilhou na primeira rodada do Brasileirão 2023.

Tal pai, tal filho

Sim, as comparações entre Fernando e Federico Redondo são mais que justas. O jovem herdou o mesmo número de camisa, joga na mesma posição e apresenta técnica e manejo de bola semelhantes ao ídolo nacional.

“Federico é assombrosamente igual ao pai. A diferença é que Fernando era canhoto e o filho é destro. Mas é alto igual, o rosto lembra muito, tem o mesmo cabelo e joga com a mesma camisa cinco”, diz Ignacio.

Fernando Redondo atuou pelo Argentinos por quatro anos (entre 1987 e 1990) e depois se transferiu para o futebol espanhol. Passou pelo modesto Tenerife e logo integrou o elenco do Real Madrid, onde se tornou ídolo com dois Campeonatos Espanhóis e duas Champions League. Foi durante a passagem pelos merengues que nasceu Federico – que tem nacionalidade espanhola, mas deve atuar pela Argentina -. O meia encerrou a carreira no Milan, com uma terceira Champions League, Copa da Itália e Campeonato Italiano.

Pela seleção argentina, Fernando ganhou a Copa das Confederações de 1992 e a Copa América de 1993, mas ficou de fora da Copa do Mundo de 1998, barrado pelo conservador técnico Passarella pelo simples motivo de usar brincos e cabelos longos.

Seguir os passos do pai não é um caminho simples. Ainda é muito cedo para acreditar que Federico vai conseguir manter vivo o legado ‘Redondo’ e Ignacio Fusco destaca: “Ele tem apenas 20 anos. Essa é a primeira temporada que ganha espaço como titular. Ainda é muito novo e falta experiência”. De qualquer forma, os primeiros passos foram de sucesso e a próxima etapa é contra o Corinthians, fora de casa, pela Libertadores.