Lembra do Gignac? Como um francês virou ídolo no futebol mexicano

Lembra dele? André-Pierre Gignac é o grande ídolo do Tigres, clube recém campeão do Campeonato Clausura do México. No último domingo, 28, o time da Universidade Autônoma de Nuevo León quebrou o jejum de quatro anos e venceu o Chivas Guadalajara com uma virada digna da sétima arte. Com oito anos de casa, o atacante francês soma nada menos que nove títulos com os auriazules em sua prateleira. Nesta quinta-feira, 1, o blog La Popular continua com o sangue latino, mas viaja ao norte do continente para destacar e tentar entender como um atleta saiu de Marselha, na França, e ignorou gigantes do velho continente para se tornar ídolo do futebol mexicano.

Depois de um primeiro jogo sem gols, a decisão no estádio Akron, do Chivas Guadalajara, tinha tudo para terminar com festa dos donos da casa. Foram dois gols relâmpagos ainda no primeiro tempo. A ‘remontada’ felina começou somente na etapa final, dos pés de Gignac, que marcou de pênalti. Depois veio um segundo tento (Córdova) e, por fim, a prorrogação. O Tigres voltou a marcar (Pizarro) e impediu uma finalíssima decidida nas penalidades máximas.

O último título da equipe havia sido também o Clausura, na temporada 2019, quando o técnico ainda era o histórico Tuca Ferreti. Foi o brasileiro, inclusive, que mudou a vida de Gignac e trouxe o francês para o país azteca.

Você deve se lembrar de Gignac como o carrasco do Palmeiras no Mundial de Clubes Fifa de 2021. Foi na semifinal do torneio que o artilheiro cravou e mandou os brasileiros de volta para casa com certa antecedência. O francês ainda provocou o Verdão após o jogo e subiu um “Vai Corinthians” em suas redes sociais.

Não dá para romantizar e pensar que não foi por dinheiro, pois é ele o carro chefe do futebol mexicano. Mas não dava para imaginar também que Gignac poderia preencher o maior vazio do esporte no México: PERTENCIMENTO. Em um país onde clubes são franquias e mudam de cidade (por vezes, até de nome), o francês conseguiu criar laços com o clube e torcida como poucos.

De origem cigana, Gignac foi destaque no clube do coração, o Olympique de Marselha, entre 2010 e 2015. As boas atuações pelo clube sulista da França renderam artilharia da Ligue 1 e convocações para a seleção nacional. Mas faltou regularidade para o centroavante, que nos momentos de baixa sempre sofria com as críticas. O apelido de Gignac era Big Mac, por conta do seu peso.

Ao término de contrato com o clube francês, André-Pierre recusou propostas de Atlético de Madrid, Lazio e Fenerbahce para se aventurar no futebol mexicano.

Os títulos do francês Gignac pelo Tigres:

3x Liga Mexicana Apertura (2015, 2016 e 2017) Continua após a publicidade 2x Liga Mexicana Clausura (2018/19 e 2022/23) 2x Campeão dos Campeões México (2017 e 2018) 1x Liga dos Campeões Concacaf (2020) 1x Copa dos Campeões Concacaf (2018)

Gignac chegou ao Tigres como figurinha carimbada na equipe principal. O atacante fez dupla com Rafael Sóbis e participou da Libertadores de 2015 (última edição com participantes mexicanos). Vice-campeão do torneio, derrotado na final para o River Plate de Gallardo, a equipe auriazul eliminou o Internacional nas semifinais do torneio. Após perder por 2 a 1 no Beira-Rio, os brasileiros foram vítimas do atacante francês, que deixou um tento pelo caminho na virada por 3 a 1 em Monterrey.

Depois de oito anos no país norte-americano, o centroavante já tem cidadania mexicana. Aos 37 anos, Gignac renovou recentemente seu contrato com o Tigres, com vínculo até junho de 2025. O francês também já recebeu propostas de clubes brasileiros. Sabe-se que o Palmeiras já teve interesse na contratação e a torcida do Corinthians, a partir do Mundial de 2021, também sonhou com o jogador.

A regularidade do atacante dentro de campo assusta e chama a atenção de diferentes clubes. Ainda assim, a idade é um fator que fortalece a permanência de Gignac no México, além de toda a sua identidade e idolatria construída com a camisa do Tigres.

A idolatria em números

Desde que chegou ao clube, em 2015, André-Pierre Gignac somou 340 partidas e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do futebol mexicano. Foram 189 gols e 46 assistências, formando um total de 235 participações em gols pelo Tigres. O francês precisa de uma partida e meia para colocar a bola entre a rede. Além dos nove títulos e do volume de gols, o atacante foi artilheiro da equipe em 16 oportunidades diferentes.