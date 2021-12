Werder Bremen atua com escudo em forma de árvore de Natal na camisa

Para celebrar o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, o Werder Bremen, da Alemanha, preparou uma camisa especial para este domingo, 19, última partida antes da parada de fim de ano no calendário alemão. A equipe atuou com escudo em forma de árvore de Natal na camisa ao invés do famoso losango, tradição que acontece desde a temporada 2002/03 – com exceção da temporada 2017/18.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As camisetas usadas pelos jogadores do futebol masculino, pelas atletas do feminino e da equipe de e-sports serão vendidas em um leilão online e todo o valor vai para a Fundação Werder Bremen e será destinado às atividades da Spielraum, projeto social que estimula crianças e jovens a praticarem esportes. A associação conta com creche, escola primária e secundária, e clube esportivo. Os leilões terminarão no domingo, 2 de janeiro de 2022.

Neste domingo, o time masculino, que atualmente disputa a segunda divisão do Alemão goleou o Hannover 96 por 4 a 1 fora de casa e subiu para a 7ª colocação da tabela. O time está a sete pontos do líder St. Pauli.

Ainda neste domingo, o time feminino encara o Bayern Munique pela competição nacional. Já a a equipe de e-sports faz duas partidas, contra o St. Pauli e o VfL Bochum na terça-feira, 21.

Continua após a publicidade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Heute zum 19. Mal in den Tannenbaumtrikots! Unsere Bilanz:

9️⃣ Siege

6️⃣ Remis

3️⃣ Niederlagen Die getragenen Trikots werden im Anschluss versteigert 👇 https://t.co/eCcTVafLte#Werder | #h96svw pic.twitter.com/PsAFBQ0dLv — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 19, 2021