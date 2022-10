Volt lança camisas para clubes brasileiros inspiradas na Copa do Mundo

A pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo do Catar, a Volt Sport, empresa brasileira de material esportivo, confeccionou uniformes especiais para oito clubes das quatro divisões do futebol nacional: América Mineiro, Botafogo-SP, Criciúma, CSA-AL, Figueirense, Remo, Santa Cruz e Vitória. Os modelos seguem como inspiração o tradicional uniforme canarinho, utilizado pela seleção brasileira.

Cada equipe conta com personalizações diferentes, com várias alusões a símbolos que homenageiam a história e a força das cidades em que estão, como estádios, monumentos locais, ano de fundação, entre outros.

Produzido no tecido Dry Ray, material que conta com propriedades térmicas e proteção contra raios solares, a camisa também conta com o selo “100% Brasil”, personalização localizada na barra inferior. No canto esquerdo superior, o escudo dos clubes foi feito em ATK. Do outro lado, a logomarca da Volt foi aplicada em 3D.

A garra do Pantera presente no DNA do Brasil.

É com essa vontade e com a torcida do @botafogofsa que vamos agarrar o Hexa.#BotafogoSP 🔥 #SomosVolt ⚡ pic.twitter.com/3Xr4vCv0U2 — Volt⚡ (@SomosVolt) September 28, 2022

“A ação dos uniformes voltados para a Copa do Mundo é mais uma linha especial para os nossos clubes. Desde a fundação da Volt, tínhamos esse projeto em mente para o Mundial. Ouvimos muitos pedidos dos torcedores querendo camisas das equipes para utilizarem durante o torneio. Além disso, cada clube traz características exclusivas na camisa, o que deixou a peça ainda mais especial”, explica Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Além das camisas, a Volt também lançará posteriormente diversos produtos, como canecas, bonés e camisetas que fazem referência aos mundiais.

Do Rei Pelé à Rainha Marta, o @CSAoficial já é íntimo de quem vestiu e deu muita alegria com a amarelinha.#CSA 💙 #SomosVolt ⚡ pic.twitter.com/2delM7UDnG — Volt⚡ (@SomosVolt) September 28, 2022

Os modelos custam R$169,90, com 10% de desconto para os sócios-torcedores de cada agremiação. As vendas já estão disponíveis no e-commerce dos clubes e, desde a última quinta-feira, 29, nas lojas físicas.

