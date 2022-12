Vendas de camisas de Messi disparam e esgotam estoque, diz jornal

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

Forte candidato a craque da Copa do Mundo e artilheiro da competição, Lionel Messi aumenta ainda mais a sua legião de fãs nesta quinta e última participação em mundiais. Segundo informações publicadas nesta quinta-feira, 15, pelo jornal espanhol Marca, as camisas 10 do craque da seleção argentina estão esgotadas nas lojas da fornecedora alemã Adidas de todo o mundo.

A publicação cita como um “colapso mundial” o “efeito Messi” nas vendas e que a marca se esforça para acelerar a reprodução do produto. Procurada por PLACAR, a Adidas Brasil não respondeu até o momento da publicação desta matéria.

A ida da seleção alviceleste à final, no domingo, 18, diante da França, às 12h (de Brasília), no estádio Lusail, disparou ainda mais o volume de vendas em especial a camisa número 10, de Lionel Messi. O aumento global da procura fez com que se tornasse difícil a aquisição da peça nas lojas físicas e online da marca em vários países.

Aos 35 anos, Messi foi crucial na caminhada argentina rumo à final da Copa, principalmente pela atuação na semifinal contra a Croácia. Autor de cinco gols e três assistências, é o artilheiro da competição ao lado de Mbappé.

Além disso, o jogador ainda virou o jogador argentino com mais gols em mundiais, superando Batistuta, com 11 gols.

Na final, se vencer, igualará o alemão Miroslav Klose como maior vencedor da história das Copas, com 17 vitórias. Até o momento, o jogador tem 16 em 25 partidas disputadas.

Outro recorde é com relação ao tempo dentro de campo em mundiais. Messi contabiliza 2.194 minutos e precisa jogar 24 minutos da final para ultrapassar o ex-zagueiro e lateral-esquerdo italiano Paolo Maldini, que tem 2.217 minutos atuando em Copas.

Com 25 jogos, Messi também saltará para 26 aparições no torneio, ultrapassando o alemão Matthäus como o atleta que mais atuou em Copas.

