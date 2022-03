Vasco lança camisa com opção de manga longa e volta de faixa nas costas  

O Vasco da Gama e sua fornecedora de material esportivo, a Kappa, anunciaram nesta quarta-feira,16, o lançamento da nova camisa reserva do clube para a temporada 2022. Entre as novidades da peça, está o retorno da faixa diagonal nas costas (um pedido de longa data da torcida) e também dos modelos de manga longa, uma opção que vinha praticamente “em extinção” nos últimos anos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Sob o lema “De Vasco Para Vascaíno”, a peça é inspirada na ligação do clube com seu estádio, São Januário, e suas raízes portuguesas. A camisa, predominantemente branca, carrega a tradicional faixa em diagonal preta e o símbolo do clube em vermelho. Na opção manga curta os detalhes do acabamento remetem aos tradicionais azulejos portugueses.

Quando a camisa é feita #DeVascaínoPraVascaíno, o resultado é monumental! 🏳💢 Apresentamos a nossa camisa 0️⃣2️⃣ para temporada 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣. 👉 https://t.co/wdBU5bSCoy Disponível na Vasco Store e em todas as lojas Gigante da Colina a partir de 19/03. 📷: Bruno N. Soares pic.twitter.com/obW3Ft0XzF — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 16, 2022

Continua após a publicidade

Além disso, a tipografia da camisa usada nos números e nomes dos jogadores, destacam os ladrilhos de São Januário. Nas camisas de manga longa, o logotipo da Kappa diversas vezes, em tons de cinza e preto.

As oito estrelas, que se referem a títulos históricos do Cruz-maltino em campo, foram deslocadas para a nuca. A camisa possui a tecnologia Hidroway Fabric, sendo o tecido 100% poliéster para alta performance com absorção de umidade e secagem rápida. O modelo passa a ficar disponível para compra no site do clube e em pontos físicos no sábado,19.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!