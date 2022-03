Vai pro Guinness? Cascavel Futsal lança camisa com 36 patrocinadores

No Brasil, camisas de futebol com excesso de patrocinadores, mais semelhantes a macacões de Fórmula 1, tornaram-se bastante comuns nos últimos anos. O fenômeno mercadológico também é visto no futsal e ainda em maior número. O Cascavel, clube paranaense que no ano passado conquistou seu primeiro título da Liga Nacional de Futsal (LNF), lançou recentemente seus uniformes para a temporada 2022 com mais de 30 marcas estampadas, possivelmente um recorde mundial.

Segundo as contas do site britânico Footy Headlines, especializado em uniformes, são nada menos que 36 patrocinadores entre camisa e calção.

As camisas titular e reserva, produzidas pela fornecedora Meinerz, podem ser adquiridas no site da empresa por 79,90 reais. Beleza à parte, caso, de fato, entre para o Guinness Book, o livro dos recordes, o modelo do Cascavel pode se tornar um valioso item de colecionador.