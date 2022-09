Umbro lança uniformes que remetem à influência estrangeira no Brasil

A Umbro lançou nesta quarta-feira, 14, a coleção Nations 2022, com uniformes alternativos de seis clubes brasileiros. Avaí, Chapecoense, Grêmio, Fluminense, Santos e Sport receberam novas camisas que remetem às influências estrangeiras na cultura brasileira, sob o lema “Mistura Que Dá Jogo”.

A camisa do Avaí foi lançada em referência à Argentina. A divulgação remeteu às semelhanças das cores azul e branca e a vibração em campo, além da presença de muitos “hermanos” nas praias de Florianópolis. O uniforme é predominantemente azul e conta com detalhes em tom mais escuro.

🦁👔 🇦🇷 Avaí e Argentina compartilham uma paixão intensa. Pintados de azul e branco, vibram em campo e demonstram um verdadeiro orgulho por todos os cantos. Do sul do continente para toda a gente. #NovoMantoAvaiano #MisturaQueDáJogo #OF3Nations pic.twitter.com/hCq2h72prQ — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) September 14, 2022

Já o Fluminense remete aos ingleses, que têm influência na história do clube e são os “pais” do futebol. A peça no tradicional grená conta com detalhes fazendo referência ao passado. Além disso, o símbolo utilizado foi o primeiro: em tons de branco e com a sigla FFC.

O novo terceiro uniforme do Santos prova a importância do Peixe na história do esporte. Em preto e cinza, com estampas semelhante às tradicionais no continente africano, a camisa exalta a ligação do clube com a Nigéria, lembrando de 1969, quando Pelé e companhia parou a guerra na Nigéria.

Em 1969, o @SantosFC foi à Nigéria parar uma guerra. A história foi escrita. Um legado foi deixado. Juntos pela paz, juntos pelo futebol alegre. Brasil e África lado a lado, junto e misturado. #MisturaQueDáJogo pic.twitter.com/QVKxpydlhc — Umbro Brasil (@UmbroBrasil) September 14, 2022

As peças de Grêmio, Chapecoense e Sport fazem alusão às culturas uruguaia, italiana e holandesa. A camisa da equipe gaúcha tem como uma das razões o ídolo Hugo De León.

MANTO 3⃣ No mês em que completamos 119 anos, anunciamos La Celeste como a terceira camisa da temporada – uma homenagem ao Uruguai, à paixão pelo futebol e à mistura entre os nossos povos. Leia mais em: https://t.co/XIQYoNigTW pic.twitter.com/9OFgNltIQ6 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 14, 2022

Na Chape o uniforme exalta as colônias italianas catarinenses e a ligação com o Torino, clube de Turim marcado por um desastre aéreo em 1949, a Tragédia de Superga, que matou toda a equipe, que era a atual tetracampeã nacional.

Unidos pelo destino. Por laços construídos pela força da resiliência e da superação. Pelo verde da esperança. Chape e @TorinoFC_1906, per sempre amici! 💚#VamosChape pic.twitter.com/BS50CE6uKE — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 14, 2022

No Leão a referência é para a ocupação holandesa em Pernambuco durante o século XVII.

Sol a brilhar no infinito e a garra e bravura de um Leão; da Terra dos Altos Coqueiros com orgulho e do Sport com amor: uma #MisturaQueDáJogo. À venda, a partir desta quinta, nas lojas físicas oficiais e online: https://t.co/FZaZltao0G pic.twitter.com/NMv4X7XqHu — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 14, 2022

As camisas podem ser adquiridas a partir da próxima quinta-feira, 15. Será disponível comprar no site da Umbro e nas lojas físicas e online dos clubes.

