Toque oriental: Corinthians lança camisa em homenagem ao Mundial de 2012

Por Da redação

O Corinthians divulgou oficialmente a sua nova terceira camisa, nesta quinta-feira, 6. A nova peça produzida pela Nike homenageia os 10 anos do título do Mundial de Clubes de 2012, com frases “Aqui é Corinthians” escritas em ideogramas do Japão, país que sediou a disputa.

Contrastando o tom predominantemente bege, os detalhes escritos e o logo da Nike são em preto. Além disso, na parte interior da gola traseira, há uma bandeira do japonesa, em mais uma alusão à terra que recebeu as partidas do Mundial de Clubes de 2012. Na final, o Corinthians bateu o Chelsea, por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, em Yokohama.

O material do lançamento também faz referência aos mais de 30.000 corintianos que foram ao oriente para acompanhar a competição. No site da Nike, onde os detalhes são especificados, a camisa já está à venda, assim como nas lojas do clube, por 249 reais na versão adulta.

Há 10 anos, o Timão arrepiava o mundo em Yokohama. Hoje, a história volta pra casa. A nova terceira camisa é um símbolo que celebra o ápice de um ano que está gravado na memória e no coração do bando de loucos. Uma homenagem ao que foi feito dentro e fora dos gramados. pic.twitter.com/0lVAhju6l6 — Corinthians (@Corinthians) October 6, 2022

Remanescentes daquela conquista, o goleiro Cássio e o lateral Fábio Santos participaram do lançamento na Neo Química Arena.

Um dos heróis do mundial, Fábio Santos fala sobre a nova camisa 3 do Timão! 🇯🇵🏴🏳️ 📹 Olavo Guerra / Corinthians TV#SegueArrepiando#VaiCorinthians pic.twitter.com/wmD90zDiph — Corinthians (@Corinthians) October 6, 2022

A camisa engloba a campanha Segue Arrepiando, que comemora uma década dos títulos da Libertadores e do Mundial. Além dos itens de vestuário, o Corinthians preparou uma exposição de itens para reviver o ano de ouro. Os torcedores poderão visitar o espaço nesta quinta-feira, 6, das 12h às 17h, e no próximo sábado, 8, das 18h às 00h, na parte externa da Neo Química Arena.

PEGA O CLOSE! 📸 Vá para a Loja Poderoso Timão mais perto de você Garanta a sua 👉🏽 https://t.co/iIvqTDIbom#SegueArrepiando#VaiCorinthians pic.twitter.com/onWP5kNAld — Corinthians (@Corinthians) October 6, 2022

