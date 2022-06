Sustentável e tecnológica: Nike lança chuteira que craques usarão no Catar

A Copa do Mundo do Catar está chegando e nesta quinta-feira, 23, a Nike revelou uma das chuteiras que será usada por estrelas do torneio como o português Cristiano Ronaldo e o francês Kylian Mbappé. Predominantemente branca e com detalhes em rosa, a Air Zoom Mercurial de 2022 traz novidades tecnológicas e sustentáveis.

A linha Mercurial, voltada aos atletas mais rápidos do futebol, foi criada em 1998, com o modelo especial R9, em prateado, amarelo e azul, usado por Ronaldo na Copa da França. Nos 24 anos que se passaram, a chuteira foi ganhando as mais variadas cores e inovações.

Os calçados da linha Mercurial 2022 dos níveis Academy e Club são feitos com pelo menos 20% de conteúdo reciclado por peso. O aumento do uso de materiais sustentáveis é um passo significativo para a marca americana alcançar suas metas de impacto de 2025.

Em comunicado, a Nike informou que a Air Zoom Mercurial também traz uma novidade tecnológica importante, “uma cápsula de ar de comprimento ¾ que fica diretamente dentro da placa da chuteira, aproximando o pé do chão para uma sensação ainda maior de agilidade e retorno de propulsão de energia”.

“Como um atleta Mercurial, estou sempre pensando em rapidez. Quero ser mais rápido que meu adversário”, diz o atacante francês Kylian Mbappé, do PSG e da seleção francesa.

A Air Zoom Mercurial também está lançando outro recurso: um padrão de travas chamado Tri-Star, disponível em todos os modelos masculinos, femininos e infantis. O novo design de travas ajuda os jogadores a se moverem com mais rapidez em todas as direções. No Brasil, a Nike Air Zoom Mercurial chega no dia 15 de julho exclusivamente para membros no site nike.com.br, ainda sem preço definido.

