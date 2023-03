Suposta nova camisa do São Paulo vaza nas redes sociais

Uma suposta nova camisa do São Paulo para a temporada 2023 teve imagens vazadas nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. O modelo fabricado pela fornecedora alemã Adidas aposta na manutenção dos tradicionais elementos do uniforme, predominantemente branca com listras horizontais em vermelho e preto.

O lançamento oficial pela marca está previsto para esta sexta-feira, 10. O preço das novas peças ainda não foi divulgado.

Entre as principais diferenças para o último modelo estão as listras nos ombros: as pretas darão lugar as vermelhas. A gola também ficará praticamente toda branca, com um detalhe em preto.

Classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo deve estrear a camisa na segunda-feira, 13, no duelo contra o Água Santa, no Allianz Parque.