Suposta nova camisa do Internacional vaza nas redes sociais

Um suposto uniforme principal do Internacional para a temporada 2023 vazou nas redes sociais nesta sexta-feira, 17. A imagem revela que a camisa apostará no tradicional vermelho e carrega detalhes em tom mais escuro nas mangas e gola. O lançamento oficial e o início das vendas do uniforme estão previstos para ocorrer na próxima semana. Não se sabe ainda o valor da peça.

Como mostra a foto, o uniforme número 1 é predominantemente vermelho, com patch do escudo do clube e da fornecedora alemã Adidas no lado esquerdo e direito do peito, respectivamente.

Nas mangas e na gola da camisa é possível perceber um tom mais escuro de vermelho. Conforme apurado pelo site ge, a camisa número 2 será branca com listras vermelhas na diagonal. Já o terceiro uniforme será cinza e o de treinamento preto com laranja.